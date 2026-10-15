Víctimas de “El Dámaso”, presunto líder del Cártel de Tláhuac revelan cómo los extorsionaban
El Cártel de Tláhuac tiene secuestradas colonias de la alcaldía. Feliciano “N”, alias “El Dámaso”, presunto líder, fue detenido y víctimas acudieron a denunciar.
Después de la detención de Feliciano “N”, alias “El Dámaso”, presunto líder del Cártel de Tláhuac en la Ciudad de México (CDMX) víctimas acudieron a la fiscalía capitalina para denunciar el terror que padecían por él y sus cómplices.
“La extorsión y los cobros de piso que me hacían. Le dicen ‘El Dámaso’, él es que me iba a cobrar piso con un tal “Brocha”. Me amedrentaban, que me iban a desaparecer”, narró una de las víctimas.
Tras la captura de Feliciano “N”, quien sería segundo al mando de esa organización criminal, comerciantes extorsionados y familias despojadas de sus inmuebles denunciaron las historias de terror de las que fueron víctimas.
“Fue en el año 2022 cuando sujetos de la pandilla apodada “Los Borregos” acudieron a mi domicilio, privaron de la libertad a mi familia entera en mi propio inmueble, me pidieron como rescate 300 mil pesos en efectivo”, contó otro testimonio.