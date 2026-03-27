Golpean estructura de Cárteles Unidos con la captura de Jesús “N”, “El Gallo”

Ocho presuntos miembros de Cárteles Unidos, entre ellos a su presunto líder Jesús "N", alias “El Gallo” o “Serrucho”, presunto líder, fueron detenidos por agentes federales.

Los elementos de seguridad los capturaron luego de nueve cateos relacionados con una organización criminal trasnacional dedicada al tráfico de narcóticos, armas de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Organización criminal movía droga de México a Kansas City

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes 27 de marzo de 2026 que con base en datos de instituciones nacionales y extranjeras, se establecieron las rutas y lugares en donde almacenaban droga que contrabandeaban de México hacia Kansas City.

Siete de los cateos fueron en Tancítato, Uruapan y Apatzingan, Michoacán y otro más en Santa María la Alta Puebla, en donde aseguraron armas de fuego largas y cortas, cargadores, cartuchos, droga y dinero.

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¿Quiénes son los sujetos detenidos con "El Gallo" de Cárteles Unidos?

La FGR informpo que los detenidos ya fueron vinculados a proceso y se les impuso prisión preventiva por los delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El resto de los detenidos fueron identificados como:



José "N" Jaime "N" Flavio "N" Bulmaro "N" Joaquín "N" Agustín "N" Uziel "N"

Cárteles Unidos opera en Tepalcatepec, dentro de la Tierra Caliente de Michoacán, donde extorsionan a los productores agrícolas con cobros de cuotas.