VIDEO: La Casa Blanca contrata a tiktoker para promover vacunación

La Casa Blanca de Estados Unidos contrató a un tiktoker para promover la vacunación contra la Covid-19 entre los jóvenes y adolescentes con la publicación de un video que fue compartido en sus redes sociales.

De acuerdo con información de medios locales, el tiktoker contratado por la Casa Blanca es Benito Skinner, mejor conocido como Benny Drama, quien cuenta con alrededor de 1 millón de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram.

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El tiktoker publicó, a través de su cuenta de Instagram, un video en el que interpreta a un becario de la Casa Blanca llamado Kooper. El joven presenta una serie de cápsulas que muestran "un día en la vida" como asistente de la secretaria de Prensa, Jen Psaki, quien también aparece en el video.

Tenemos que vacunar a cada uno de los estadounidenses, dice uno de los videos compartidos por el tiktoker.

Durante una de las grabaciones, la funcionaria de Estados Unidos señaló que, hasta el momento, "se ha vacunado a 160 millones de estadounidenses". Sin embargo, el tiktoker promueve la vacunación al destacar la necesidad de "poner una inyección en el brazo” de cada uno de las personas.

Estrella de pop también promueve la vacunación en la Casa Blanca

El video del tiktoker también hace referencia a la estrella de pop, Olivia Rodrigo, quien visitó la Casa Blanca el mes pasado en un esfuerzo por promover la vacunación contra Covid-19 entre los jóvenes.

Olivia Rodrigo dijo durante una conferencia de prensa el 14 de julio que estaba "asombrada" por el trabajo que ha realizado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el doctor Anthony Fauci.

"Es importante tener conversaciones con amigos y familiares, incluidas todas las comunidades, para vacunarse y llegar a un sitio de vacunación, lo que puede hacer más fácilmente que nunca dada la cantidad de sitios que tenemos y lo fácil que es encontrarlos. en vacines.gov ", dijo la estrella de pop a los periodistas.