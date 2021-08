Kuno Becker se vacuna contra Covid-19, tras contagio de Paty Navidad

El actor Kuno Becker confesó en sus redes sociales que decidió recibir la vacuna contra Covid-19, después de enterarse que la actriz Paty Navidad se había contagiado y estaba hospitalizada por complicaciones de esta infección.

En un video que compartió en su cuenta de Instagram, el director de cine y televisión dijo que no estaba orgulloso de haber pospuesto su vacunación contra Covid-19, pero sin imaginarlo, la actriz sinaloense lo convenció de hacerlo.

“Entiendo y respeto las decisiones de todo mundo pero creo que hay mucha información que nos deja ver que son más los riesgos de no ponerse la vacuna, que de ponérsela”, comentó Kuno Becker.

Hasta el momento, la grabación tiene más de 30 mil reproducciones, en ella el actor reveló que su decisión de no seguir posponiendo el día para vacunarse, fue la noticia del contagio de Paty Navidad.

No sé por qué, pero cuando me enteré de que a la mismísima Paty Navidad le dio (Covid-19), dije hoy me la pinches pongo, se acabó, nada de posponerla más.

Kuno Becker compartió con sus seguidores que había recibido la primera dosis de Pfizer, una vacuna que tiene una efectividad de 88 por ciento en la protección contra la variante delta, según una investigación realizada por la Universidad de Yale.

A decir del actor, algo en él cambió en el momento que se enteró que Paty Navidad había ingresado a un hospital, derivado de las complicaciones por su contagio de SARS-CoV-2.

En el video, Kuno Becker le deseó una pronta recuperación a la actriz y que su caso solamente quede en un susto. “Me siento mal que le haya dado, espero que se recupere. Te deseo lo mejor de corazón, querida Paty Navidad, gracias, gracias”, dijo.

La actriz sinaloense considera que la vacuna contiene tecnología dañina

Hace unos días se reportó que la actriz fue hospitalizada de emergencia, por ahora su estado de salud se reporta grave, pero estable, ya que presenta problemas de oxigenación.





En diversas ocasiones, Paty Navidad ha mostrado su postura en contra de las vacunas y ha negado la existencia de Covid-19. “Es una clave que tiene que ver con la inteligencia artificial, quieren acabar con el dinero físico, tiene que ver con la vacunación, hasta con el libro de George Orwell ‘1984’”, mencionó.

Entrevistada hace unos meses, a su llegada al aeropuerto de la CDMX, aclaró que nunca ha dicho que las vacunas contra Covid-19 tengan un chip, pero consideró que contienen nanotecnología y ARN para modificar el ADN.

“¿Por qué me voy a vacunar si yo no me he enfermado? Me cuido con mi mismo sistema inmunológico y no uso cubrebocas”, dijo en ese momento la actriz.

