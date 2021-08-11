Enfermera antivacunas cambia dosis por agua salina en Alemania

En Alemania, autoridades policiales investigan a una enfermera antivacunas que inyectó agua en lugar de las dosis a por lo menos ocho mil personas, por lo que llamaron a los afectados a vacunarse de nuevo.

La enfermera antivacunas, aún sin identificar, presuntamente inyectó solución salina en un centro de vacunación de Frisia, distrito cercano a la costa de Mar del Norte, Alemania, en abril pasado.

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De acuerdo con la investigación, la enfermera antivacunas que es empleada de la Cruz Roja presuntamente aplicó agua entre el 5 de marzo y el 20 de abril.

Las primeras investigaciones indican que la enfermera antivacunas expresó su oposición a la inmunización, sin embargo, la sospechosa aún no ha colaborado con la investigación.

Claudia Schröder, subdirectora del equipo de coronavirus de Baja Sajonia, aseguró que hay testigos que indican que la mujer expresaba su escepticismo por las vacunas.

Las investigaciones de la policía han demostrado que la persona estaba motivada para oponerse a la vacunación.

|Crédito: Reuters

Alemania inyectará a afectados por enfermera antivacunas

Sven Ambrosy, un concejal del Frisia, Alemania, expresó su sorpresa por este caso de la enfermera antivacunas y llamó a los afectados a revacunarse, ya que de acuerdo con la investigación policial, aún se desconoce con precisión el número de personas infectadas con el agua salina.

Aseguró que las dosis para los afectados, que en su mayoría son adultos mayores, tienen asegurada su vacuna tras el incidente con la enfermera antivacunas.

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Hoy tuve el triste deber de informar a unos ocho mil 600 posibles afectados que no se puede descartar que entre ellos se encuentren personas que en su fecha de vacunación también pudieron recibir una solución salina en lugar de la dosis. Estoy conmocionado por el incidente. El condado de Frisia hará todo lo posible para que las personas afectadas reciban lo antes posible su vacuna.

La investigación del condado de Alemania indicaron que la enfermera antivacunas se encargaba de preparar las dosis en el centro de vacunación donde trabajaba y donde posiblemente habría las cambió con agua salina.

En tanto, medios locales reportaron que se desconoce si la policía del condado de Alemania detuvo a la enfermera antivacunas, ya que el caso se turnó a una comisión que se dedica a la investigar delitos de motivación política, aunque la defensa legal de la mujer rechaza que este haya sido el motivo para inyectar agua a miles de personas.

Aunque el caso ya se investigaba desde hace un tiempo cuando se encontraron seis jeringas con agua salina, pero las investigaciones de la policía revelaron que el alcance del sabotaje de la enfermera antivacunas afectó a miles de personas adultas mayores en Alemania.

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