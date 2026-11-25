Un nuevo avance surgió ocho años después del caso de violación contra Ainara Suárez en una fiesta en la Ciudad de México (CDMX), hechos que en los que la youtuber Yoseline Hoffman, conocida como “YosStop”, y ahora “Justyoss”, estuvo involucrada.

El equipo de abogados de la víctima informó sobre la situación legal de una persona adolescente acusada por estos hechos ocurridos el 25 de mayo de 2018 en una casa en la colonia San Jerónimo Lidice, alcaldía Magdalena Contreras cuando tenía 16 años.

El 3 de marzo de 2021 se presentó la denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de violación equipara y pornografía infantil.

Encarcelan y liberan a Yoseline Hoffman tras caso Ainara por video de agresión

Los hechos de los que fue víctima Ainara fueron grabados y un grupo de jóvenes compartió en diversas redes sociales el video en el que quedó documentado el delito.

Yoseline Hoffman subió a su canal un video en el que mencionó que Ainara se volvió famosa por estos hechos; grabación que había recibido, reproducido y almacenado, de acuerdo con los abogados de Ainara.

La creadora de contenido fue detenida el 29 de junio de 2021 al ser acusada de pornografía infantil. Fue encarcelada en el Penal de Santa Martha Acatitla, pero quedó en libertad tras ser absuelta luego de que un juez consideró que no incurrió en un delito de pornografía infantil sino de discriminación.

🚨#ÚLTIMAHORA | Yoseline Hoffman, #YosStop, queda en libertad.



Abandonará el penal de Santa Martha Acatitla luego de que un juez considerara que no incurrió en un delito de pornografía infantil sino de discriminación.https://t.co/IrRM6yptwN pic.twitter.com/zm10PVbcXg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 1, 2021

Caso Ainara Suárez arroja avance legal tras detención

La defensa de Ainara informó el 20 de octubre de 2026 que una persona fue detenida por su presunta relación con los hechos.

El 15 de octubre pasado se ejecutó una orden de aprehensión contra una persona adolescente y un juez de control dictó auto de vinculación a proceso por el delito de trata de personas en modalidad de pornografía infantil.

El 13 de noviembre de 2026 se celebró una audiencia en el proceso seguido contra una persona adolescente por los hechos cometidos en agravio de Ainara.

Un juez de control especializado en justicia para adolescentes autorizó la suspensión condicional del proceso por un plazo de seis meses, que concluirá el 13 de mayo de 2027, siempre que la persona imputada cumpla ciertas condiciones impuestas.

Ofrecen disculpa a Ainara Suárez y reconocen daño

Además, en la audiencia la persona adolescente leyó, ante el tribunal una carta de disculpa dirigida a Ainara.

En ella, además de reconocer el daño causado, dio información para el esclarecimiento de los hechos, entre otras cosas, sobre quiénes compartieron y recibieron el video de la agresión sexual.

A más de ocho años, Ainara logró lo que, desafortunadamente, muchas víctimas de violencia sexual no alcanzan: que se reconozca la verdad, que quien la agredió le pida perdón y repare el daño.



El #CasoAinara marca un antes y un después en México en el reconocimiento de la… pic.twitter.com/1jn0ctNqdw — Schütte y Delsol Abogados (@SchutteyDelsol) November 21, 2026

Fijan condiciones para suspender proceso contra acusado

En caso de que se incumplan las condiciones establecidas por el juez, la revocación de la suspensión podría ser retirada y el proceso continuaría. Las condiciones que deberán cumplirse son:

Cubrir la reparación del daño

Someterse a la supervisión de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y presentarse ante ella