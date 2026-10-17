Obligaban a niña de 10 años a bailar con hombres en bares en Naucalpan y mujer es detenida

Una mujer es investigada luego de que presuntamente obligaba a una niña de 10 años a bailar con hombres al interior de bares en zonas del municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex).

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a la probable responsable identificada como Angélica Yannet “N”.

Niña era obligada a bailar con hombres por dinero

Las autoridades mexiquenses informaron que la mujer es investigada por su probable intervención en el delito de trata de personas en agravio de una niña de 10 años.

De acuerdo con la investigación iniciada por la fiscalía mexiquense, a partir de julio de 2023 y hasta junio de 2026, la probable implicada habría obligado a la menor de edad a bailar con hombres a cambio de dinero.

No obstante, indicaron las autoridades, en caso de que la menor de edad se negara a bailar con los hombres, era amenazada con ser golpeada, informó la fiscalía.

Menor tenía que bailar fines de semana en diversos bares

La víctima al parecer realizaba esta actividad los días viernes, sábado y domingo, en establecimientos ubicados, uno en la colonia San Antonio Zomeyucan y otro en el Molinito, en el municipio de Naucalpan.

Tras tomar conocimiento de estos hechos, la Fiscalía del Edomex, llevó a cabo actos de investigación y con los datos recabados pidió a un juez librar orden de aprehensión contra la probable responsable.

Elementos de la Policía de Investigación la detuvieron e ingresaron a Angélica Yannet “N”, al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como el penal de Barrientos.

El delito por el que se lr acusa, de acuerdo con el Artículo 268 bis 1 del Código Penal del Edomex, se castiga con una pena de seis a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa.

Aunque la pena podría incrementar hasta una mitad si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho años de edad.

