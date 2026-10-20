Un nuevo giro se dio en el caso de Ainara Suárez, quien denunció ser víctima de violación agravada en 2018 cuando era menor de edad; situación que involucró a la youtuber Yoseline Hoffman, conocida como “YosStop”, y ahora “Justyoss”.

La creadora de contenido fue acusada de pornografía infantil y estuvo encarcelada en el Penal de Santa Martha Acatitla, pero quedó en libertadtras ser absuelta después de más de tres años de un proceso legal.

El 10 de enero de 2025, una jueza a cargo de la carpeta judicial 011/0771/2021 resolvió: “se declara la extinción de la acción penal en favor de Yoseline Hoffman Badui (...) y el sobreseimiento de la presente carpeta”.

La creadora de contenido Yoseline Hoffman, conocida como #YosStop, y ahora #Justyoss, quedó absuelta del proceso iniciado en su contra por el caso Ainara Suárez. En 2021 fue denunciada por el #delito de posesión de pornografía infantil. https://t.co/1nRVkyokdc https://t.co/HAE8VjprPg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 21, 2025

¿Qué pasó con el caso Ainara Suárez? Confirman nueva detención

El equipo de abogados que representó a Ainara informó este martes 20 de octubre de 2026 que una persona fue detenida por su presunta relación con los hechos.

Fue el 15 de octubre pasado cuando se ejecutó una orden de aprehensión contra una persona adolescente quien, a solicitud de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, había sido librada por el Juez de Control especializado en justicia para adolescentes.

Al día siguiente, la fiscalía formuló imputación contra dicha personay, en la misma audiencia inicial, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso por el delito de trata de personas en modalidad de pornografía infantil cometido en agravio de Ainara.

#CasoAinara | Nueva orden de aprehensión y vinculación a proceso Una persona fue arrestada en el aeropuerto y posteriormente vinculada a proceso por Trata de Personas en modalidad de Pornografía Infantil. Comunicado adjunto. La verdad jurídica e histórica del caso consta en resoluciones judiciales, disculpas públicas y en voz de la propia Ainara. - Rueda de prensa: https://t.co/N0qEgMzTBW - Comunicados anteriores: https://t.co/kJjlslBYOY - Disculpa pública: https://t.co/ZxGbn4VVnc Aquí seguimos. #JusticiaParaAinara — Schütte y Delsol Abogados (@SchutteyDelsol) October 20, 2026

El Juez ordenó que esta persona, de quien se reservó su identidad y quien al momento de los hechos era menor de edad, quede bajo internamiento preventivo y fijó un plazo para la investigación complementaria.

De acuerdo con el equipo legal, la persona actualmente es mayor de edad, por lo que conforme a la ley, su internamiento deberá cumplirse en espacios separados de los destinados a personas menores de edad. Se trata de la sexta persona imputada y vinculada a proceso por la agresión sexual, su videograbación y posterior difusión.

Agresión sexual contra Ainara ocurrió en 2018

Los hechos cometidos en agravio de Ainara ocurrieron el 25 de mayo de 2018 y la youtuber Yoseline Hoffman fue detenida el 29 de junio de 2021.

Posteriormente fue procesada por la presunta difusión y almacenamiento de un material en video que implicaba la agresión sexual contra Ainara.

La investigación ministerial establece ese día, la víctima asistió a una fiesta en un inmueble ubicado en la colonia San Jerónimo Lidice, alcaldía Magdalena Contreras, donde posiblemente fue agredida sexualmente por varios jóvenes y los hechos fueron grabados.

Tiempo después, la creadora de contenido YosStop fue señalada de hacer referencia de dicho video en sus redes sociales.

Años después, en noviembre de 2021, la Fiscalía de CDMX informó que la creadora de contenido abandonaría la cárcel luego de que un juez consideró que no incurrió en un delito de pornografía infantil sino en discriminación.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia, la víctima aceptó la reparación del daño ofrecida por la defensa de la imputada, el cual se fijó en otorgar diversos bienes materiales, el pago de una cantidad económica, no contactar a la víctima, presentar una disculpa pública y no expresarse de forma denigrante, insultante y humillante hacia cualquier persona.

Además de grabar un video mensualmente donde omparta lo aprendido en los cursos a los que tendría que acudir sobre el tema de víctimas, así como donar el cinco por ciento de sus ingresos a asociaciones o colectivas.