ÚLTIMA HORA | Destrucción de videos clave y amenazas a testigos por parte de exgobernador Ángel Aguirre: FGR

Fue detenido el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por su probable participación en la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Las investigaciones permiten acreditar que posiblemente ocultó evidencias para conocer el paradero de los estudiantes, por lo cual fue solicitada, obtenida y cumplimentada una orden de aprehensión en su contra.

Como parte del nuevo modelo de investigación, la @FGRMexico desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que implicaron nuevos actos de investigación… pic.twitter.com/2ryHMkdJDN — FGR México (@FGRMexico) August 6, 2026

"La @FGRMexico desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que implicaron nuevos actos de investigación que permitieron acreditar la posible participación de Ángel 'N', exgobernador de ese estado, en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes", así lo informó la Fiscalía.

Tan solo en julio pasado, un juez de control con sede en el Reclusorio Norte determinó modificar la medida cautelar impuesta al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam.

El exfuncionario enfrenta un proceso penal por los delitos de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Exgobernador ordenó destruir material visual del momento de la detención de los estudiantes: FGR

La fiscal general, Ernestina Godoy, sobre el caso Ayotzinapa informó que se acreditó la posible participación en la destrucción de evidencias para dar con el paradero de los normalistas desaparecidos.

Estas videograbaciones del momento en que el autobús donde viajaban los estudiantes era detenido por policías municipales y estatales. En enero de 2026, una persona colaboradora confirmó la existencia del material y que recibió amenazas para no dar información.

La fiscal señaló que las grabaciones reportadas como desaparecidas, en las que se observa el paso del autobús en el que viajaban los normalistas, fueron entregadas al exgobernador de Guerrero. La FGR cuenta con elementos que comprueban que Ángel Aguirre ordenó desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en Iguala.

Desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa: ¿Qué sucedió?

Hace ya casi 12 años, estudiantes acudían al municipio de Iguala para abordar autobuses con el objetivo de marchar por otra tragedia que marcó la historia de este país: la masacre de Tlatelolco. Esto ocurrió el 26 de septiembre.

Durante la madrugada del 27 de septiembre, los estudiantes fueron atacados por policías municipales y personas pertenecientes, presuntamente, al crimen organizado, donde se presume que serían del cártel Guerreros Unidos.

Tras este ataque murieron muchas personas, entre estas, estudiantes, y se informó sobre el otros que fueron subidos a vehículos a distintos puntos. Tiempo después, seguido de investigaciones, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ)ha señalado que la desaparición fue un crimen de Estado, con participación y omisión de diversas autoridades a nivel municipal, estatal y federal, incluyendo elementos del Ejército mexicano.

