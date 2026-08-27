Notas
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“Estamos lejos aún”: Padres de los 43 de Ayotzinapa hablan tras reunirse con Sheinbaum
A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, sus familias reconocen avances tras reunirse con Sheinbaum, pero mantienen exigencias para llegar a la verdad.
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¡Murió sin saber el paradero de su hijo! Fallece padre de estudiante de Ayotzinapa
El padre de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, falleció a los 58 años. Se fue sin saber nada de su hijo, su esposa murió hace algunos años.
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Se queda en el Altiplano; avanza caso Ayotzinapa contra Ángel 'N', exgobernador de Guerrero
La FGR avanzó en el caso Ayotzinapa; juez dicta vinculación a proceso contra Ángel ‘N’, exgobernador de Guerrero, y cumplirá prisión en el penal del Altiplano.
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Ángel Aguirre se queda en la cárcel; lo acusan de destruir información del caso Ayotzinapa
El exgobernador de Gerrero, Ángel Aguirre se quedará en el Penal Federal del Altiplano, luego de que fue detenido ayer en el Estado de México por el caso Ayotzinapa.
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Detención de Ángel Aguirre no debe ser un distractor, pide Kenia López; exige justicia por caso Ayotzinapa
La detención de Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa reavivó el debate. Kenia López pidió que no sea un distractor político, sino justicia para las familias.
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No solo Ángel Aguirre: ellos son los otros en la lupa por el caso Ayotzinapa
A más de 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no se ha conocido el paradero de los estudiantes a pesar de las detenciones por el caso.