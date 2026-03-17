Carlota “N”, la abuelita de Chalco, saldrá de la cárcel: estuvo casi un año en una celda

Carlota "N", la abuelita de Chalco, saldrá de la cárcel tras ser acusada del homicidio de dos hombres el 1 de abril de 2025, señalados como supuestos invasores que llegaron a su casa y se metieron, quienes se negaban a dejar el predio y les disparó.

En una audiencia celebrada este martes, un juez determinó cambiarle la medida cautelar y podrá llevar su proceso en casa, pero esto no significa que sea inocente o haya sido absuelta del cargo o esté en libertad, pues continuará su proceso en casa al recibir prisión domiciliaria debido a su estado de salud.

Negaron a Carlota "N", la abuelita de Chalco, salir de la cárcel en 2025

La defensa de mujer de la tercera edad había intentado que su representada llevara su proceo en casa, pues argumentaban que debido a su edad, su estado de salud estaba en riesgo, pero el 6 de noviembre de 2025, se determinó negarle el cambio de medida cautelar.

Una jueza determinó que existía un riesgo de que la adulta mayor escapara, además de que, de acuerdo con la jueza, no se acreditó el parentesco familiar con uno de los hijos que se presentaron para que su mamá permaneciera en su casa en prisión domiciliaria.

Se teiene previsto que la señora de 74 años salga de la cárcel entre el viernes y el sábado para ser llevada al lugar donde seguirá con su proceso una vez cubierta una fianza.

¿De qué acusaron a Doña Carlota "N"? Video de la abuelita de Chalco

El 1 de abril de 2025, hace casi un año, acudió a su casa en el poblado de Candelaria Tlapala, ubicada en la calle Hacienda La Labor, del fraccionamiento Ex Hacienda de Guadalupe, donde estaban unas personas que presuntamente habían invadido su casa, por lo que abrió fuego contra estas, en donde un menor de 14 años resultó herido también.

Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que ocurrieron los hechos. En la grabación se aprecia a la señora, junto con sus hijos Eduardo “N” y Mariana “N”, también detenidos.

La señora Carlota "N", de 74 años, fue grabada desde una ventana por otra mujer gritando: "¡Le pegó a mi suegro!", luego de que en el lugar se escuchara un disparo.

Las personas que perdieron la vida son un joven de 19 años de edad, quien falleció en el lugar, mientras que un hombre más de 51 años murió cuando recibía atención médica en un hospital del municipio de Chalco, en tanto, otra persona más también resultó lesionada, esta última se trata de un menor de 14 años de edad quien se encontraba en el lugar.

Anciana sicaria



Una mujer y su presunto hijo balearon a una familia en #Chalco, #Edomex, tras un reclamo por una propiedad. El saldo fue de un joven muerto, un menor y un hombre heridos. Los agresores escaparon sin dejar rastro. Las autoridades aún no han realizado detenciones.… pic.twitter.com/17ZgD81xYL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 2, 2025

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Carlota “N”?

La mujer de 73 años fue detenida junto con otras dos personas llamadas Eduardo "N", 34 años, y su hija Mariana "N", de 51 años, señalados como presuntos implicados.

Con el análisis de videovigilancia de infraestructura estatal, personal del C5 ubicó el carro donde escaparon en el municipio de Chicoloapan, por ello fue desplegada una acción operativa en la que también participaron Policías Municipales de Chicoloapan, que permitió la captura de Carlota "N", Eduardo "N" y Mariana "N", quienes se encontraban en posesión de dos armas de fuego que al parecer fueron utilizadas al momento de ejecutar el hecho, así como el vehículo en el que huyeron, luego de que habrían cometido el ilícito.

La abuela de Chalco y sus hijos son investigados por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa

El Artículo 241 del Código Penal del Estado de México estipula que comete el delito de homicidio la persona que priva de la vida a otra. El Artículo 242 menciona que el delito de homicidio, se sancionará en los siguientes términos:

Por homicidio simple, se impondrán de diez a quince años de prisión y de doscientos cincuenta a trescientos setenta y cinco días multa

Al responsable de homicidio calificado, se le impondrán de cuarenta a setenta años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa

La persona responsable del homicidio de dos o más personas, en el mismo o en distintos hechos, se le impondrán de cuarenta a setenta años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa.

Mientras que el Artículo 10 del mismo Código señala que se castiga la tentativa del delito y esta lo es cuando la intención se exterioriza ejecutando la actividad que debería consumar el delito u omitiendo la que debería evitarlo, si por causas ajenas a la voluntad del agente, no hay consumación, pero sí pone en peligro el bien jurídico.

Si la ejecución del delito queda interrumpida por desistimiento propio y espontáneo del inculpado, solo se castigará a este con la pena señalada a los actos ejecutados que constituyen por sí mismos delitos.

