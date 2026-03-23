“Me quiero declarar culpable por el homicidio de mi hijo": Madre del pequeño Eitan en Ciudad Juárez

La madre del pequeño Eitan Daniel se declaró culpable del homicidio de su hijo dio un giro clave durante la audiencia inicial realizada en Ciudad Juárez y aseguró que el padre no tuvo participación en los hechos.

La declaración ocurrió frente al juez de control, en medio de una investigación que ha generado indignación nacional por la violencia extrema que sufrió el niño de apenas un año y seis meses.

¿Qué dijo la madre de Eitan Daniel en la audiencia?

Durante la comparecencia, Vianey Esmeralda tomó la palabra y asumió toda la responsabilidad del crimen. “Me quiero declarar culpable por el homicidio de mi hijo… estoy asumiendo mi culpa… el señor Bryan Gabriel no tiene nada que ver”, expresó ante el juez.

Con esta declaración, la mujer intentó deslindar al padre del menor, asegurando que él desconocía la situación de violencia que vivía el niño. Incluso, señaló que días antes del asesinato ella ya maltrataba al menor y ocultaba lo ocurrido a su pareja.

Este domingo realizaron audiencia por caso de Eitan Daniel, el niño asesinado que fue abandonado por su madre en el #desierto, a la salida de #CiudadJuárez.



Durante la audiencia, Vianey Esmeralda declaró que es la única responsable .



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¿El padre de Eitan Daniel también será investigado?

A pesar de la confesión de la madre, las autoridades no descartaron la posible responsabilidad del padre. Durante la audiencia, el juez determinó imponer prisión preventiva justificada para ambos padres, quienes enfrentarán cargos por:



Homicidio agravado

Delitos contra el respeto de los cadáveres

Esto significa que, por ahora, ambos permanecerán en el CERESO de Ciudad Juárez mientras continúan las investigaciones.

¿Qué reveló la necropsia de Eitan Daniel?

Los datos presentados por el Ministerio Público durante la audiencia evidenciaron la gravedad del caso. El cuerpo de Eitan Daniel presentaba:



Lesiones en cara, cuello y cráneo

Fracturas en distintas partes del cuerpo

Ausencia de cuatro piezas dentales

Huellas de violencia anteriores

Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que el menor sufrió maltrato constante antes de perder la vida.

Caso de Eitan Daniel en Ciudad Juárez

El pequeño fue encontrado sin vida el pasado 10 de marzo, a un costado de la carretera Casas Grandes, a las afueras de Ciudad Juárez. De acuerdo con las investigaciones, habría sido abandonado en el desierto tras ser agredido brutalmente.

El caso luego de que se dieran a conocer videos, testimonios y detalles sobre las condiciones en las que vivía el menor.

Tras más de cinco horas de audiencia, el juez fijó como siguiente paso la audiencia de vinculación a proceso, donde se determinará si existen elementos suficientes para iniciar formalmente un juicio.