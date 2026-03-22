Lo trasladó en autobús y en vehículo por aplicación: Revelan aterradoras imágenes de la madre de Eitan trasladando el cuerpo del pequeño en una bolsa

La frialdad de varias cámaras de seguridad en Ciudad Juárez, Chihuahua, han terminado de revelar el último y más triste viaje del pequeño Eitan Daniel. Las imágenes muestran a la madre del niño, Vianey "N", atravesando la ciudad cargando un bulto negro que realmente ocultaba el cuerpo de su propio hijo de a penas un año y seis meses.

El hallazgo de un "bulto" abandonado en el desierto de la carretera a Casas Grandes, ha escalado a una investigación que revela meses de tortura y un plan desesperado por ocultar el maltrato infantil que vivió el pequeño.

CASO EITAN 😢⚠️ Estas son las imágenes de Vianey Esmeralda (23 años) deshaciéndose en Juárez, #Chihuahua, del cuerpo de Eitan Daniel (18 meses) en una bolsa de basura.



1) Vianey es captada cargando una bolsa de basura.

2) En una estación pregunta como llegar a "Los Kilómetros". pic.twitter.com/FL4Eu430hR — Expresión En Red (@expresionenred) March 22, 2026

La madre de Eitan recorrió la ciudad en transporte público y en un auto por aplicación

En la primera imagen, se observa a la mujer pasando las plumas de acceso del transporte público Juárez Bus; en su mano lleva una bolsa negra de plástico donde, según autoridades, transportaba el cadáver del menor.

En la segunda imágen, se le ve caminando por la calle cargando el bulto con el brazo derecho, moviéndose entre la gente como si llevara cualquier objeto, saliendo de la parada del camión para buscar un transporte privado.

Chofer de aplicación ayudó a dar con la madre de Eitan

Para deshacerse del cuerpo, la mujer pidió un vehículo de aplicación desde el sector del kilómetro 20 con rumbo a la salida de la ciudad. El conductor de este auto se convirtió en testigo fundamental para la Fiscalía estatal, ya que aportó los datos necesarios para encontrar a la mujer que descendió de su unidad con una bolsa de basura negra.

Gracias a esta información, se pudo establecer el vínculo directo entre el hallazgo en el desierto y la identidad de la madre de Eitan.

Eitan sufría maltrato: Su madre lo golpeaba y lo amarraba

Conforme avanza la investigación, el panorama de lo que vivía Eitan Daniel en su hogar es indignante y de tristeza. Testigos y familiares aseguran que el niño, quien había superado problemas de salud al nacer gracias a los cuidados de su abuela en El Paso, Texas, regresó a Juárez para vivir una pesadilla.

Se reporta que el menor era golpeado frecuentemente y que su madre solía dejarlo amarrado dentro del baño, un historial de violencia que habría culminado con su muerte antes de ser envuelto en un costal y una cobija.

⚠️ Indignación en Juárez



Confirman que la madre del menor Eitan Daniel es la única implicada en su muerte.



Familiares cercanos serán liberados tras colaborar con la investigación.



Vía: @reynaldolarar pic.twitter.com/TXJYgL8FqW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 20, 2026

¿Dónde encontraron el cuerpo de Eitan Daniel?

El cuerpo del pequeño fue localizado la noche del 10 de marzo a la altura del kilómetro 27 de la carretera a Casas Grandes. Durante casi una semana, Eitan permaneció en el Servicio Médico Forense como "desconocido".

La Fiscalía del Estado tuvo que lanzar una alerta pública para que alguien reclamara o identificara al bebé.

¿Qué va a pasar con la madre de Eitan?

Tras ser identificada, la situación legal de la mujer es crítica. Las autoridades han integrado las fotografías del Juárez Bus y el testimonio del chofer como pruebas de que hubo una intención clara de ocultar el cuerpo tras el fallecimiento.

Por ahora ambos padres se encuentran detenidos y se espera que ambos paguen por el daño hecho al pequeño Eitan.