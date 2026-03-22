Dolor en Ciudad Juárez: velan al pequeño Eitan Daniel tras ser hallado sin vida

La comunidad de Ciudad Juárez se encuentra de luto tras la muerte del pequeño Eitan Daniel, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en un desierto, generando conmoción entre familiares, amigos y habitantes de la zona.

Este es el caso del pequeño Eitan Daniel de Ciudad Juárez

La muerte del pequeño Eitan Daniel, de apenas un año y seis meses, ha causado profunda consternación en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que autoridades confirmaran que el menor fue hallado sin vida en el desierto, a la salida de la carretera Casas Grandes.

De acuerdo con las investigaciones, su madre presuntamente lo envolvió en un costal y una cobija, trasladándolo en distintos medios de transporte hasta abandonar su cuerpo en esa zona.

El hallazgo del menor ocurrió en una zona desértica, donde inicialmente no se tenía certeza de su identidad, hasta que se confirmó que se trataba de un niño de corta edad.

Velan al pequeño Eitan Daniel tras ser encontrado sin vida en el desierto

En la colonia donde vivía el menor, específicamente en la calle Peral, familiares paternos velan el cuerpo del pequeño en medio de un ambiente de dolor e indignación.

Ahí, abuelos, tíos y seres queridos se han reunido para despedirlo, rodeando el féretro con fotografías, flores y juguetes, mientras recuerdan su corta vida.

Familiares han expresado su tristeza por lo ocurrido y han pedido justicia, además de señalar el impacto emocional que ha dejado la tragedia en los niños de la familia, quienes aún no comprenden la pérdida.

De acuerdo con los testimonios, el pequeño había enfrentado problemas de salud desde su nacimiento, lo que llevó a su familia a trasladarlo a recibir atención médica en El Paso, Texas, donde fue cuidado por su abuela hasta su recuperación.

Hoy, esa misma familia enfrenta el dolor de despedirlo tras una tragedia que ha conmocionado a toda la comunidad.

El cuerpo del menor permanecerá en velación hasta este domingo, para posteriormente ser sepultado en un panteón cercano, mientras la exigencia de justicia continúa creciendo entre familiares y habitantes de la zona.

Este día, la mujer fue presentada ante un juez para enfrentar cargos por homicidio agravado, mientras las autoridades continúan con el avance de las indagatorias para esclarecer el caso.