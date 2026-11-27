La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que existen 16 carpetas de investigación abiertas sobre el caso Guadalupe Taddei y el Instituto Nacional Electoral (INE), del que fue titular hasta el 26 de octubre de 2026.
Su salida del INE se dio en medio de un escándalo relacionado por presuntos contratos millonarios del INE con empresas proveedoras. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que abrió una investigación por posibles anomalías en contratos del INE, así como triangulación de recursos, pero hasta ahora no existe alguna orden de aprehensión contra ella.
Catean predios y encuentran urnas y mamparas del INE
Como parte de las investigaciones se ejecutaron cuatro cateos en domicilios de la Ciudad de México.
- Dos en la colonia Hipódromo Condesa
- Uno en Jardines del Pedregal
- Uno en Polanco
En uno de ellos se localizaron urnas y mamparas del INE, así como copias de contratos y diversa información.
Detectan contratos irregulares desde 2014; exfuncionarios ya declararon, dice FGR
Estas investigaciones se realizan a personas físicas y morales. De acuerdo con la FGR, se detectó la asignación de contratos de manera irregular desde el 2014 a la fecha.
Aunado a la investigación, aseguró la dependencia, han declarado servidores y exservidores públicos del INE, quienes presuntamente están involucrados en la constitución de una red empresas prestadoras de servicios en diversas entidades a favor del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs)
“De manera paralela, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada desarrolla una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos en materia fiscal y actos de corrupción con la obtención de contratos públicos en materia electoral que posiblemente involucran a más de 50 personas físicas y morales de empresas y exservidores públicos de distintos niveles de responsabilidad”— Ernestina Godoy, titular de la FGR