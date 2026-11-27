La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que existen 16 carpetas de investigación abiertas sobre el caso Guadalupe Taddei y el Instituto Nacional Electoral (INE), del que fue titular hasta el 26 de octubre de 2026.

Su salida del INE se dio en medio de un escándalo relacionado por presuntos contratos millonarios del INE con empresas proveedoras. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que abrió una investigación por posibles anomalías en contratos del INE, así como triangulación de recursos, pero hasta ahora no existe alguna orden de aprehensión contra ella.

"Por corrupta"



Guadalupe Taddei Zavala deja la @Presidencia_INE



Tras casi cuatro años de polémicas y cuestionamientos a su gestión, hoy termina su periodo al frente del organismo electoral. Una etapa marcada por controversias desde su llegada.@soy_camel nos cuenta en… pic.twitter.com/4APGZzMPwF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 26, 2026

Catean predios y encuentran urnas y mamparas del INE

Como parte de las investigaciones se ejecutaron cuatro cateos en domicilios de la Ciudad de México.

Dos en la colonia Hipódromo Condesa

Uno en Jardines del Pedregal

Uno en Polanco

En uno de ellos se localizaron urnas y mamparas del INE, así como copias de contratos y diversa información.

Detectan contratos irregulares desde 2014; exfuncionarios ya declararon, dice FGR

Estas investigaciones se realizan a personas físicas y morales. De acuerdo con la FGR, se detectó la asignación de contratos de manera irregular desde el 2014 a la fecha.

Aunado a la investigación, aseguró la dependencia, han declarado servidores y exservidores públicos del INE, quienes presuntamente están involucrados en la constitución de una red empresas prestadoras de servicios en diversas entidades a favor del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs)