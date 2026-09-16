Acaba detenido tras dar “aventón” a mujer e hija de Cancún a CDMX: el favor que llevó a Iván a la cárcel

Fátima Aldana Gil, de 35 años, y su hija Emma Solís, de tres años, fueron reportadas como desaparecidas en Cancún, Quintana Roo, pero su caso ha dado un giro con una versión inesperada tras la difusión de un video clave donde la mujer reapareció contando qué pasó.

Un hombre llamado Iván "N", fue detenido y enviado a prisión al ser acusado, primero, de desaparición forzada y luego de sustracción de menores, luego de ser señalado como el hhombre que las habría privado de la libertad tras darles un aventón o ride de Cancún a la CDMX.

Emiten fichas de búsqueda para Fátima Aldana Gil y su hija

La Comisión de Búsqueda de Personas del estado emitió la ficha para encontrarlas. De acuerdo con el boletín 166/FDN/2026, fueron vistas por última vez el 15 de agosto de 2026.

Vestía un short de mezclilla azul, camisa cuadros color café, sombrero azul, sandalias y bolsa de mezclilla. Su hija, de acuerdo con el boletín 165/FDN/2026, traía un vestido sin mangas, sombrero blanco con manchas de color negro y sandalias.

En redes sociales, un hombre llamado Pablo Aldana, quien dijo ser hermano de Fátima, comentó que ambas salieron de casa el sábado 15 de agosto y ya no volvieron.

Video demuestra que Iván "N" habría sido acusado sin razón alguna

En redes sociales circuló un video en el que una mujer—quien parece conocer a Iván "N"—reveló detalles que podrían dar otro giro al caso de la desaparición de Fátima y su hija.

La mujer narró que el 10 de septiembre pasado, Iván "N" fue detenido en la entrada de su casa al ser acusado del delito de desaparición forzada. Su arresto se registró a las 8:45 horas de la mañana en la alcaldía Coyoacán.

Fue llevado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y al día siguiente lo trasladaron a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

En su testimonio en video, la mujer expresó su preocupación pues explicó que el 10 de agosto haría un viaje en carretera de Cancún a CDMX que abarcaría del 14 al 16 de agosto.

Ante ello, según narró, Fátima—hermana de uno de los amigos de la universidad de Iván "N"—se enteró que haría este viaje y le pidió que le diera ride a ella y a su hija.

Iván "N" aceptó llevarlas y quedaron de verse por la mañana el 15 de agosto de 2026 "en un punto medio en Quintana Roo" y llegó a CDMX el 16 de agosto.

Mujer desaparecida con su hija tenía conflicto por custodia de su hija

Iván "N", relató la mujer, desconocía que Fátima tenía un conflicto legal con su expareja por la custodia de su hija Emma y días después se enteraron que había una ficha de búsqueda de ambas.

"Iván se comunicó con el papá de Fátima para explicarle que ella le había pedido un ride e incluso le indicó el lugar en el que las había dejado exactamente", contó la mujer.

Reaparece madre reportada como desaparecida

Este 12 de septiembre se llevó una audiencia en Quintana Roo en donde se presentó un video como evidencia que muestra otra versión de lo que pasó.

La grabación fue proporcionada por la familia de Fátima, y en el video aparece ella explicando que se encuentra bien y que se fue de casa con su hija tras ser víctima de violencia.

Fátima narró que se enteró que Iván "N" fue arrestado, por lo que grabó un video asegurando que "él no hizo nada".

"Nadie nos forzó a irnos. Nadie nos forzó a hacer nada, quiero que todos sepan que yo me fui. Tomé la decisión de irnos por mi propia voluntad, quiero que sepan que lo hice por miedo, por todas las amenazas de mi expareja, por toda la violencia que vivimos mi bebé y yo a manos de él", aseguró Fátima.

A pesar de que Iván "N" sería liberado y que no tendría antecedentes penales por este caso, fue trasladado al centro penitenciario de Cancún donde, acusaron, estuvo incomunicado varias horas.

Contra él fue girada una nueva orden de aprehensión por la presunta sustracción de menores. Hasta ahora la fiscalía estatal no se ha pronunciado al respecto sobre este caso.

Así la eficaz “Justicia” en Quintana Roo.



Iván Mondragón fue detenido saliendo de su domicilio y acusado de desaparición forzada por haberle dado aventón a una mujer y su pequeña hija de Cancún a la CDMX, pese al video enviado por la supuesta desaparecida donde dice que se… pic.twitter.com/BscHCVoRYT — Vigia Ciudadano (@VigiaCiudadano7) September 14, 2026

Pablo Aldana, hermano de la mujer reportada como desaparecida, también se pronunció en rede sociales y publicó que Fátima se contactó con su familia y "nadie se las llevó". También publicó el video donde aparece su hermana explicando lo ocurrido.

"Amigos y familia. Gracias a dios ya se puso en contacto con nosotros mi hermana Fátima. Nadie se las llevó, ella tomó la difícil decisión de irse para poner a salvo a su hija. Por favor vean y compartan este video, para que quede constancia de que lo hizo por el miedo tan grande que le tiene a su ex esposo. Ella expresa que tiene mucho miedo a que la encuentren y le impongan cargos por sustracción de su propia hija. Es por ello que no nos ha compartido su ubicación ni un medio para contactarla".