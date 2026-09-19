UNAM a distancia: conoce la próxima convocatoria y cómo puedes estudiar una licenciatura

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicará el próximo 5 de octubre de 2026 la convocatoria para los programas de Universidad Abierta y Educación a Distancia.

Como parte del ciclo escolar 2026-2027, el 7 de septiembre se anunció el inicio de los procesos de registro e ingreso, así como los ajustes necesarios para llevarlos a cabo.

La universidad precisó que se establecerá el calendario para el registro y aplicación del examen, además del instructivo correspondiente para que los próximos aspirantes puedan conocer las etapas de este proceso.

¿Qué es el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED)?

Es una opción que ofrece la UNAM para realizar estudios en el nivel medio superior y superior, en las modalidades abierta y a distancia.

Modalidad abierta: Ofrece un total de 22 licenciaturas, 2 especializaciones, una con cinco campos de conocimiento.

Modalidad a distancia : 1bachillerato, 21 licenciaturas, 2 especializaciones, 2 maestrías (una con cinco campos de conocimiento), 2 doctorados.

¿Qué diferencia hay entre la modalidad Abierta y a Distancia?

Modalidad Abierta: Podrás estudiar con asesorías presenciales opcionales o obligatorias en algún plantel (generalmente en fines de semana o ciertas horas), con apoyo de plataformas digitales.

Modalidad a Distancia: Podrás cursar todo el plan de estudios 100% en línea desde cualquier lugar mediante una computadora e internet, sin acudir a un plantel para clases presenciales.

¿Qué licenciaturas ofrece la UNAM para el SUAyED?

Las licenciaturas que ofrecen para estos programas son:

Psicología

Administración

Derecho

Pedagogía

Ciencias de la Comunicación

Economía

Sociología

Además, ofrecen enseñanzas de idiomas cómo:



Español como lengua extranjera e Inglés.

¿Cuáles son los requisitos para esta convocatoria?

Lee y revisa la convocatoria



Consulta la convocatoria al concurso de selección que publica la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) en su portal oficial.



Ahí encontrarás los requisitos, fechas y modalidades disponibles.

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