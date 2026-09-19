UNAM a distancia: conoce la próxima convocatoria y cómo puedes estudiar una licenciatura
Anunció que a principios del mes de octubre de 2026 se abrirán nuevos ingresos a sus licenciaturas en el formato abierto y a distancia
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicará el próximo 5 de octubre de 2026 la convocatoria para los programas de Universidad Abierta y Educación a Distancia.
Como parte del ciclo escolar 2026-2027, el 7 de septiembre se anunció el inicio de los procesos de registro e ingreso, así como los ajustes necesarios para llevarlos a cabo.
La universidad precisó que se establecerá el calendario para el registro y aplicación del examen, además del instructivo correspondiente para que los próximos aspirantes puedan conocer las etapas de este proceso.
¿Qué es el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED)?
Es una opción que ofrece la UNAM para realizar estudios en el nivel medio superior y superior, en las modalidades abierta y a distancia.
Modalidad abierta: Ofrece un total de 22 licenciaturas, 2 especializaciones, una con cinco campos de conocimiento.
Modalidad a distancia : 1bachillerato, 21 licenciaturas, 2 especializaciones, 2 maestrías (una con cinco campos de conocimiento), 2 doctorados.
¿Qué diferencia hay entre la modalidad Abierta y a Distancia?
Modalidad Abierta: Podrás estudiar con asesorías presenciales opcionales o obligatorias en algún plantel (generalmente en fines de semana o ciertas horas), con apoyo de plataformas digitales.
Modalidad a Distancia: Podrás cursar todo el plan de estudios 100% en línea desde cualquier lugar mediante una computadora e internet, sin acudir a un plantel para clases presenciales.
¿Qué licenciaturas ofrece la UNAM para el SUAyED?
Las licenciaturas que ofrecen para estos programas son:
- Psicología
- Administración
- Derecho
- Pedagogía
- Ciencias de la Comunicación
- Economía
- Sociología
Además, ofrecen enseñanzas de idiomas cómo:
- Español como lengua extranjera e Inglés.
¿Cuáles son los requisitos para esta convocatoria?
Lee y revisa la convocatoria
- Consulta la convocatoria al concurso de selección que publica la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) en su portal oficial.
- Ahí encontrarás los requisitos, fechas y modalidades disponibles.
Realiza el registro en línea
- Efectúa tu registro conforme a lo indicado en la convocatoria, su instructivo y su cronograma.
- Sigue el orden de cada paso y guarda los comprobantes que genere el sistema.
Efectúa el pago del examen
- Cubre el pago del derecho al examen de admisión conforme a lo especificado en el instructivo de la convocatoria.
- Conserva el comprobante, lo necesitarás en los siguientes pasos.