Vinculan a proceso a policías implicados en el caso Montserrat Juárez

Los policías Freddy y René, implicados en el feminicidio de Montserrat Juárez, fueron vinculados a proceso acusados del delito de retardo a la justicia en agravio de la sociedad.

En la continuación de la audiencia que se llevó a cabo este jueves el juez de control mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva justificada que deberán cumplir en el Reclusorio Oriente y un mes de plazo para la investigación complementaria.

Los policías habrían ayudado trasladar el cuerpo Montserrat Juárez a cambio de una "mordida"

De acuerdo con las investigaciones ministeriales Freddy presuntamente mintió cuando contactó a una agencia funeraria para trasladar el cuerpo de la joven. Las autoridades sospechan que esperaba una retribución económica a cambio de conseguir el servicio; supuestamente también obtuvo un certificado de defunción, documento que mostró en su celular. El otro policía, René, probablemente lo ayudó.

"El policía preventivo contactó a la funeraria que llevaría a cabo los servicios mortuorios de la joven Montserrat, a efecto de recibir una retribución económica y mintió en su parte informativo, al señalar que había notificado al ministerio público", advirtió el 3 de octubre en mensaje a medios Ulises Lara, vocero de la Fiscalía.

Los policías fueron localizados en otros estados

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estuvieron durante varios días en libertad hasta que Freddy fue capturado el viernes pasado en Monterrey, Nuevo León, mientras que René en Tulancingo, Hidalgo.

Al día siguiente fueron presentados ante un juez de control a quien solicitaron la duplicidad del término para que resolviera su situación jurídica.

¿Qué se sabe del caso de Montserrat Juárez?

La joven Montserrat Juárez fue asesinada presuntamente por su pareja la noche del 22 de septiembre en el departamento donde vivían en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo.

Al momento son cinco personas las que han sido detenidas y vinculadas a proceso relacionadas con este crimen.

¿Cuántos detenidos hay por el feminicidio de Montserrat Juárez?

Carmen, suegra de Montserrat Juárez, fue vinculada a proceso acusada de feminicidio al auxiliar a los coautores.

El juez de control ordenó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el penal femenil de Santa Martha, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, y tres meses para la investigación complementaria.

Según la Fiscalía Carmen ayudó a su hijo Sean Alejandro y a su esposo César, los principales sospechosos del feminicidio.

Sean Alejandro y César, novio y suegro de Montserrat Juárez, respectivamente, fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud.

En continuación de la audiencia en el Reclusorio Norte, un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó tres meses para la investigación complementaria.

En los videos que grabaron los vecinos, se observa a Carmen llegar a la escena del crimen, después de que se llevaron el cuerpo de la joven.

Según la mecánica de hechos de la Fiscalía capitalina, los dos policías que aparecen en las grabaciones y quienes responden a los nombres de Freddy y René, son pieza clave para llevar el cuerpo de Monserrat a la funeraria donde la cremarían para desvanecer las evidencias.

Fiscalía investiga de dos Ministerios Públicos por el caso Montserrat Juárez

La Fiscalía inició una investigación interna contra dos mujeres ministerio público de la alcaldía Miguel Hidalgo que presuntamente ignoraron la denuncia de la funeraria, que llevó incluso el cuerpo en una carroza para dar fe de los hechos, pero al momento no han sido sancionadas ni acusadas de algún delito.

"Posiblemente sin realizar ninguna diligencia, ni informar a sus superiores, solamente le comentaron que más tarde se comunicarían con el denunciante para atender la situación, algo que nunca ocurrió", añadió el vocero Ulises Lara en mensaje a medios.

Las funcionarias Karen y Gabriela fueron suspendidas de sus funciones, pero continúan en libertad.