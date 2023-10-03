Obtienen órdenes de aprehensión contra los policías que sacaron el cuerpo de Montserrat Juárez

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo órdenes de aprehensión en contra del policía preventivo, Fredy, y el policía auxiliar, René, ambos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acusados del delito de retardo en la justicia, pues ambos habrían ayudado a sacar el cuerpo de Montserrat Juárez del departamento.

Según las investigaciones Fredy contactó a la agencia funeraria que llevaría a cabo la cremación, a cambio de dinero, y mintió en su parte informativo al señalar que informó al ministerio público.

El mismo agente contactó a un supuesto médico que extendió el certificado de defunción de Montserrat, pero que sólo mostró en la funeraria con su celular.

Fiscalía investiga incumplimiento de dos agentes del Ministerio Público en el caso Montserrat Juárez

Así mismo, por el presunto feminicidio de Montserrat Juárez, la Fiscalía capitalina inició una indagatoria interna y suspensión en contra de Karen y Gabriela agentes del ministerio público auxiliar A en la Coordinación Territorial en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Las acusan de incumplimiento de obligaciones al no dar inicio a la carpeta de investigación, ni informar a sus superiores, cuando un empleado de la funeraria llevó el cuerpo de la joven en una carroza a la agencia del Ministerio Público para notificar los hechos.

¿Qué se sabe del caso de Montserrat Juárez?

El viernes 22 de septiembre, la policía recibió un reporte de persona desvanecida en un departamento. Una vez que llegaron solicitaron el apoyo del ERUM, quien informó que ya no tenía signos vitales, descartando signos de violencia, por lo que bajaron el cuerpo de la joven con la ayuda de dos policías.

Posteriormente Sean Alejandro, novio de Montse, tuvo la autorización de realizar los servicios funerarios; sin embargo, antes de que fuera cremada, la Fiscalía llegó a la funeraria y recuperó los restos de la víctima, para realizarle uan necropsia, la cual arrojó que murió por múltiples golpes. Días más tarde el hombre, así como sus papás fueron detenidos por el presunto feminicidio de Montserrat.