“Se siente con miedo": Ignoran brutal video de golpiza a recepcionista de hotel en Santa Fe y esto pasará

Tras la detención de Octavio "N", presunto responsable de golpear a una recepcionista en un hotel en Santa Fe, Ciudad de México (CDMX), fue presentado ante un juez, donde su situación legal está apun pendiente.

La violenta agresión fue grabada. En el video se registró el momento en que la mujer es golpeada a pesar de la presencia de un guardia de seguridad privada del hotel el 29 de junio de 2026.

Captan violenta agresión a recepcionista de un hotel en Santa Fe, CDMX; presunto responsable sigue libre

¿Qué pasó con Octavio "N" tras agresión a recepcionista de hotel en Santa Fe?

Este jueves 22 de octubre se realizó una audiencia en los juzgados del Poder Judicial de la CDMX, ubicados en la colonia Doctores, donde se fijó un plazo de dos meses de investigación complementaria, aunque podrían ser hasta seis para luego comenzar la audiencia intermedia.

Edgar Adaya, abogado de la víctima, comentó afuera de los juzgados que la defensa de Octavio "N" podría solicitar una revisión de medida cautelar para que él no quede en prisión e incluso buscar una salida alterna.

"Para este objetivo de salida alterna, ellos tendrán que cumplir ciertos requisitos, entre ellos, de manera principal es la reparación integral del daño hacia la víctima, que es la que más interesa en este asunto y desde luego con la anuencia de mi representada", comentó.

Explicó que a pesar del video de los hechos, para el juez "no fue suficiente" y necesitaba "un acto más contundente" de que la finalidad de Octavio "N" era matar a la recepcionista.

Hoy un juez de control vinculó a proceso a Octavio “N” por el delito de lesiones calificadas agravadas, y no por tentativa de feminicidio, y se le dictó prisión preventiva justificada que deberá cumplir en el Reclusorio Oriente, en la alcaldía Iztapalapa.

"Para el juez de control no fue suficiente esta exposición de datos de prueba por parte del agente del Ministerio Público, respaldadas con argumentos de su servidor y algunas precisiones, entonces no estamos del todo cómodos", expresó el abogado.

Víctima de agresión en hotel de Santa Fe manifestó tener miedo

A decir del abogado de la recepcionista, la mujer externó al juez que teme por su integridad física y "es lo que más le preocupa".

"Recordemos que ella desde un inicio manifestó el temor que tiene hacia su agresor, el temor de que pueda salir precisamente de prisión preventiva, en este caso justificada, y ella se siente con miedo, esa es la realidad", aseguró el abogado.

