El destino que le espera al sujeto grabado golpeando a recepcionista en hotel de Santa Fe, CDMX

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) ya tienen en sus manos a Octavio "N", sujeto acusado como el presunto agresor de una recepcionista golpeada en un hotel en Santa Fe, a quien golpeó y los hechos fueron grabados.

Los hechos ocurrieron el 29 de junio de 2026 en el establecimiento ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, sin embargo, el sujeto estaba en Estados Unidos, y este viernes se confirmó que fue entregado a las autoridades de México.

Captan violenta agresión a recepcionista de un hotel en Santa Fe, CDMX; presunto responsable sigue libre

Ejecutan orden de aprehensión contra Octavio "N" por agresión a recepcionista

En agosto pasado fue detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Este viernes 16 de octubre, agentes de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ejecutaron una orden de aprehensión contra Octavio “N” por dicho delito.

Esto pasará con sujeto acusado de golpear a recepcionista en hotel de Santa Fe

Las indagatorias permitieron establecer la probable participación del imputado en la agresión física y verbal contra la víctima, a quien golpeó a pesar de la presencia del guardia de seguridad del hotel.

Octavio "N" estaba escondido en San Diego, California, donde había sido detenido por autoridades migratorias estadounidenses.

Hoy fue deportado y entregado a autoridades mexicanas en la garita fronteriza de Tijuana, Baja California, donde agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron la orden de aprehensión.

El imputado será trasladado a la Ciudad de México para su ingreso al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, para ser presentado ante un juez que lo requiere.

¿Cuál podría ser la condena para Octavio "N" por agredir a recepcionista?

La pena por feminicidio en la CDMX, de acuerdo con el Código Penal capitalino, es de 35 a 70 años de prisión.

La punibilidad aplicable a la tentativa del delito, será de entre una tercera parte de la mínima y dos terceras partes de la máxima correspondientes al delito consumado.

Octavio "N" enfrentará un proceso en su contra ante un juez, pero una vez que concluyan las etapas del mismo, en caso de que un juez lo declare culpable, podría alcanzar una sentencia de 11 años, 8 meses a 46 años, 8 meses de prisión, pero por ahora es considerado como presunto responsable.

