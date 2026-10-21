¿Se tambalea el T-MEC por Rocha Moya? Ebrard revela si hay consecuencias con EU

La negativa de México a extraditar a Rubén Rocha Moya a Estados Unidos volvió a colocarse sobre la mesa de la relación bilateral, pero Marcelo Ebrard asegura que el caso no ha movido las negociaciones comerciales.

El secretario de Economía sostuvo que los señalamientos contra el exgobernador de Sinaloa y otros políticos no han sido tema de las conversaciones para revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La declaración llega en medio de las tensiones entre ambos gobiernos por asuntos de seguridad y mientras México busca mantener condiciones favorables para sus exportaciones al mercado estadounidense.

Ebrard sostiene que el caso Rocha Moya no está en la mesa comercial

El titular de Economía afirmó que, hasta el momento, las negociaciones del T-MEC no se han visto afectadas por la decisión mexicana sobre las solicitudes de extradición relacionadas con Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros exfuncionarios.

El funcionario explicó que las conversaciones comerciales tienen objetivos específicos y que los asuntos de seguridad se atienden en otros espacios de la relación bilateral.

Como referencia, mencionó las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien ha destacado la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

¿Qué tiene que ver Rubén Rocha Moya con el T-MEC?

El caso del exgobernador de Sinaloa se convirtió en un asunto delicado para la relación entre México y Estados Unidos luego de que autoridades estadounidenses solicitaran acciones contra él y otros políticos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La respuesta mexicana abrió un frente diplomático en torno a los procedimientos de extradición, la documentación presentada por Estados Unidos y la actuación de las autoridades nacionales.

Aunque se trata de un asunto distinto de las reglas comerciales del T-MEC, el caso ocurre en un contexto en el que Washington ha colocado la seguridad y el combate al narcotráfico entre sus principales temas de presión sobre México.

T-MEC seguirá vigente, afirma Ebrard

Durante su encuentro con senadores, el secretario también defendió el futuro del tratado comercial y aseguró que el acuerdo continuará vigente durante los próximos 10 años, aunque estará sujeto a revisiones anuales.

“Hubo riesgo, pero se sorteó. Hoy en día queda claro que el tratado va a estar vigente 10 años. Vamos a hacer una revisión anual; la más amplia probablemente sea la de este año”, sostuvo.