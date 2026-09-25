“No vemos investigación clara”: PAN pone contra las cuerdas al gobierno por el caso Rubén Rocha y exige respuestas

El senador del PAN, Mauricio Vila, pidió que en México se realice una investigación seria e imparcial sobre el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y Enrique Inzunza, señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos desde el pasado 29 de abril por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.

Vila sostuvo que, si México no quiere que otro país intervenga para atender problemas relacionados con seguridad y justicia, las autoridades mexicanas deben actuar y esclarecer los señalamientos.

“Por supuesto que no queremos que otro país venga a atender y a meterse en nuestros asuntos”, afirmó el senador.

El legislador panista consideró que el caso de Rocha Moya requiere una investigación que permita conocer qué ocurrió y determinar si existe o no responsabilidad.

Mauricio Vila pide una investigación clara sobre Rubén Rocha

Al referirse al gobernador con licencia de Sinaloa, Mauricio Vila señaló que existen constantes señalamientos en su contra, tanto internacionales como provenientes de ciudadanos.

Sin embargo, el senador aclaró que su postura no implica determinar de antemano si Rocha Moya es culpable o inocente.

“Hoy vemos un caso como el del ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, que a pesar de constantes señalamientos, no solamente internacionales, sino también de ciudadanos que no estoy diciendo que sea culpable o inocente, pero hoy no vemos investigación clara”, expresó.

Para Vila, la discusión debe centrarse en que las autoridades mexicanas atiendan el caso y generen claridad sobre los señalamientos.

“Si no queremos que venga alguien más a solucionar nuestros problemas, creo que aquí en México deberíamos de atenderlos”, sostuvo.

El senador insistió en que México necesita una investigación que permita a los ciudadanos conocer si existe responsabilidad.

“Debería haber una investigación seria imparcial que nos permita saber a las y los mexicanos si el Señor es culpable o no es culpable”, dijo.

Vila advierte sobre la relación de México con Estados Unidos

Mauricio Vila también cuestionó que México pueda poner en riesgo su relación con Estados Unidos, al considerar que se trata de su principal socio comercial.

El senador señaló que enfrentarse al gobierno estadounidense sin fundamentos podría generar más problemas que beneficios para el país.

“Pero creo que el estar poniendo en riesgo nuestra relación con nuestro principal socio comercial. No creo que sea a largo plazo lo que más beneficie a este país”, afirmó.

Vila también cuestionó la respuesta del gobierno de Morena frente a las declaraciones de Donald Trump sobre México y la violencia relacionada con los grupos del narcotráfico.