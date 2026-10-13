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30 años de espera... sentencian a Duane Davis por el asesinato del rapero Tupac

Las propias declaraciones de Duane Davis terminaron por convertirse en una pieza clave para resolver el asesinato de Tupac, uno de los crímenes más recordados del hip-hop.

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Caso Tupac Shakur: Duane Davis recibe hasta cadena perpetua por asesinato|Bob Berg/Getty Images y Law & Crime

Escrito por: Oscar Morales

Casi tres décadas después de los disparos que acabaron con la vida de Tupac Shakur, el caso llegó a una sentencia. Duane “Keffe D” Davis fue condenado a un mínimo de 40 años de prisión y un máximo de cadena perpetua por organizar el asesinato del rapero en Las Vegas, en 1996.

La jueza Carli Kierny señaló que nadie tiene derecho a arrebatarle la vida a otra persona y recordó que la muerte de Tupac marcó a su familia y a toda una generación. Davis recibirá un crédito de 731 días por el tiempo que ha permanecido detenido.

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