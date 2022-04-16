Aumentan casos de Covid-19 en algunas ciudades de China

China reportó el aumento de casos por Covid-19 en algunas ciudades del país, la cifra se sitúa en 3 mil 867 nuevos casos confirmados localmente y 29 casos importados, esto según el informe diario de la Comisión Nacional de la Salud.

De los nuevos casos locales por Covid-19 en China, 3 mil 590 se registraron en Shanghái, 195 en Jilin, 25 en Heilongjiang, 24 en Guangdong, mientras que los restantes se identificaron en otras ciudades de China.

Por otro lado los casos importados, se registraron en la ciudad de Fujian con 15 casos, cuatro en Shanghai, dos en Guangdong y Guangxi, y uno en Beijing, Jiangsu, Zhejiang, Jiangxi, Sichuan y Yunnan.

|Página oficial: China National Health Commission

No se han reportado contagios graves por Covid-19

Por otro lado, algunos de los casos por Covid-19 en China,que han sido confirmados, tanto locales como importados, fueron registrados como “casos contagiados asintomáticos”, principalmente en ciudades como Shanghai, Jilin, Fujian, entre otras.

Además durante el día viernes, no se reportaron nuevas muertes o casos sospechosos relacionados con Covid-19 ese día y alrededor de 2 mil 818 pacientes fueron dados de alta del hospital después de la recuperación.

Ciudad de China impondrá restricciones temporales a residentes y comercio por Covid-19



Sin embargo, la ciudad de China, Xian, restringirá los movimientos de los residentes y las actividades comerciales a partir de este sábado 16 de abril hasta el martes19 de abril, informó el Gobierno de la ciudad, después de que este mes se detectaran decenas de infecciones por Covid-19. Esto como medida de prevenir la propagación del virus.

China's Xian imposes temporary, partial lockdown to fight Omicron flare-up https://t.co/rsS6Bmv4DP pic.twitter.com/8GBwPiEXJn — Reuters (@Reuters) April 15, 2022

Durante el periodo, los residentes deberán mantener sus movimientos en gran medida dentro de los recintos residenciales.

También se anima a las empresas a que sus empleados trabajen a distancia o vivan en su lugar de trabajo, y se suspenderán varios lugares de ocio y cultura, dijo el Gobierno el viernes en un comunicado.

Con información de Reuters.

