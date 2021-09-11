Cataratas del Niágara lucen los colores de la bandera de México

Las Cataratas del Niágara, uno de los destinos turísticos más visitados de Canadá, se iluminaron con los colores de la bandera de México, en el marco de las fiestas patrias a celebrarse este mes.

El verde, blanco y rojo de la bandera mexicana dieron color al agua de estas cascadas, motivo por el que la imagen de este espectáculo fue compartida por el Consulado de México en Montreal.

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“Así se iluminaban anoche las Cataratas del Niágara a propósito de los festejos en el mes de las fiestas patrias”, escribió el Consulado en sus redes sociales.

💚🤍❤️ Así se iluminaban anoche las Cataratas del Niagara a propósito de los festejos en el mes de las #FiestasPatrias.#MexicoEnCanada #Independencia #OrgulloMexicano pic.twitter.com/3dGNvw3qkP — ConsulMexMon (@ConsulMexMon) September 9, 2021

Los internautas se emocionaron por esta muestra de la buena relación que existe entre México y Canadá, pues la publicación ya acumula más de 600 “Me gusta” y se ha compartido casi 150 veces.

Los usuarios de redes sociales compartieron la imagen, para mostrar que el gesto hecho por los canadienses conmovió a los mexicanos que este año conmemoramos el 211 aniversario de la Independencia.

Las Cataratas del Niágara se visten de los espectaculares colores de la bandera de México. Esto como motivo del aniversario de la Independencia.

Las cataratas del Niágara se visten de los espectaculares colores de la bandera de México 🇲🇽



Esto como motivo del aniversario de la Independencia ❤️ pic.twitter.com/gpnmQDFdKG — Freddy Oliviery (@FreddyOliviery) September 11, 2021

Cataratas del Niágara se iluminan por las fiestas patrias de otros países

Las Cataratas del Niágara se ubican al sureste de Ontario, tienen una forma de media luna que mide 54 metros de alto y no solo funcionan como atractivo turístico, también son una fuente importante de electricidad para esta región canadiense.

Este destino conecta con Estados Unidos, a través de varios puentes, entre ellos, Rainbow, Whirlpool y Queenston-Lewiston, según información de la página web oficial de las cataratas.

Además de iluminarse con los colores de la bandera de México, las Cataratas del Niágara suelen “pintarse” con los tonos que distinguen a las banderas de otros países, con motivo de sus fiestas patrias y otros eventos conmemorativos.

Otros países también se han sumado a la conmemoración de nuestras fiestas patrias, el año pasado la Torre Eiffel en París, Francia, lució los colores de la bandera de México, como también lo hicieron el Burj Khalifa en Dubái, el Obelisco en Argentina y la Torre Colpatria de Colombia.

نضيء #برج_خليفة بعلم المكسيك في يوم استقلالها متمنين للشعب المكسيكي مزيداً من الرخاء والتقدّم#BurjKhalifa lights up for Mexico's Independence Day, wishing them peace and growth. pic.twitter.com/jJdkRRidBk — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) September 15, 2020

A estos festejos en el extranjero se han unido las embajadas y consulados de México en el mundo, como quedó evidenciado el año pasado en un video que compartió la Secretaría de Relaciones Exteriores.

▶️ Hoy, los mexicanos y mexicanas celebramos juntos, dando el #GritoDeIndependencia desde cualquier lugar del mundo. #VivaMéxico pic.twitter.com/FaBYYTvkNd — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 16, 2020

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