Catean bodegas en CDMX por huachicol fiscal tras investigación contra Ernesto “N”, exgobernador de Baja California

Dos bodegas en la Ciudad de México (CDMX) fueron cateadas como parte de la investigación contra Ernesto "N", exgobernador de Baja California, señalado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal en México.

El exgobernador fue aprehendido en Ensenada, Baja California, el 16 de agosto de 2026 e ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

¿Qué había en las bodegas cateadas por caso de huachicol fiscal?

En los lugares inspeccionados, ubicados en la alcaldia Miguel Hidalgo, se aseguraron pedimentos de importación, actas de asamblea y contratos relacionados con el tráfico de combustible.

Además de documentos relacionados con otros esquemas delictivos que investiga la Fiscalía General de la República (FGR).

Los delitos por los que fue acusado el exgobernador de Baja California

El exgobernador de Baja California fue acusado por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible a través de una empresa fundada por él.

Hoy la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, informó que tras el cateo en dichas bodegas se identificaron indicios de operaciones de comercio exterior de la empresa investigada.

Esto, dijo, revela "mayores elementos del modus operandi y abrirían nuevas líneas de investigación sobre esta compleja red de contrabando de combustible".

#AlMomento | Fue detenido el exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel.



Se le acusa de los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible a través de una empresa fundada por él. Lo capturaron en Ensenada.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/owNiEDz9Pu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 16, 2026

Ernesto "N" seguirá hasta ahora preso en el Altiplano

Godoy Ramos también aseguró que hasta este momento la FGR no ha sido notificada de que la defensa de Ernesto “N”, haya solicitado el cambio de medida cautelar para que se le retire la prisión preventiva oficiosa y su proceso lo lleve en prisión domiciliaria.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó el 13 de agosto de 2026 que el exgobernador recibió atención de las áreas de Psicología, Medicina, Jurídica, Criminología y Trabajo Social para integrar su expediente.

Además, aseguró que tiene insumos básicos de primera necesidad como ropa, calzado y artículos de higiene personal.

También el exgobernador de Baja California ha recibido atención médica general y especializada en medicina interna, geriatría, neumología, urología y oftalmología y se le han dado los medicamentos requeridos de acuerdo con sus padecimientos, indicó la SSPC.