Cae el exgobernador Ernesto Ruffo: Lo detienen en Ensenada por delincuencia organizada y combustible
El exgobernador de Baja California es acusado por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible a través de una empresa fundada por él.
¡Última hora! Este 16 de julio 2026, fue detenido Ernesto Guillermo Ruffo Appel, el exgobernador de Baja California, tras ser acusado por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible a través de una empresa fundada por él.
Ruffo Appel fue capturado en Ensenada, Baja California.
#AlMomento | Fue detenido el exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 16, 2026
Se le acusa de los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible a través de una empresa fundada por él. Lo capturaron en Ensenada.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/owNiEDz9Pu
¿Quién es Ernesto Ruffo Appel, el exgobernador de Baja California, detenido?
Ernesto Ruffo Appel fue gobernador de Baja California, impulsado por el Partido Acción Nacional (PAN), del 1 de noviembre de 1989 al 31 de octubre de 1995, lo cual representó al primer mandatario estatal que no provenía de las filas del PRI.
Ingresó al Partido Acción Nacional en al inicio de los años 80. De 1986 a 1989 fue alcalde de Ensenada, Baja California.