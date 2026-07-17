FGR expone red de huachicol ligada a Ernesto Ruffo, ex gobernador de Baja California

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que tras la detención de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, se detectó la red más grande de contrabando de combustible hasta el momento.

El ex gobernador fue detenido en Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tras ser acusado por los delincuencia organizada y contrabando de combustible.

Combustible llegaba a México desde Estados Unidos

La organización criminal operaba mediante varias empresas que importaban combustible a México desde Texas, Estados Unidos.

La forma de operar consistía en ingresar el hidrocarburo al país reportando menos cantidad del mismo o diferente mercancía para evadir el pago de impuesto.

Huachicol fiscal: así se distribuía el combustible en México

El combustible era llevado principalmente a Durango, Coahuila y Zacatecas, según se supo tras una investigación relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.

Este esquema de contrabando de hidrocarburo consistía en introducir combustible a México mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas.

Además, se logró identificar el uso de carros-tanque de ferrocarril para mover el combustible, pero también se usaban tractocamiones pertenecientes a siete empresas diferentes que vendían y distribuían el combustible en el país.

"La investigación permitió establecer que esta estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ernesto “N”, ex gobernador de Baja California", señaló Ernestina Godoy, titular de la FGR.

Contrabando de combustible a México "golpeó" al fisco

Ernestina Godoy dijo que en este esquema criminal, "la estructura dependía financieramente de recursos provenientes de una empresa que, posteriormente, los canalizaba hacia empresas extranjeras mediante transferencias internacionales".

El huachicol detectado dejó una afectación al fisco de al menos 4 mil 456 millones de pesos.

"De acuerdo con la investigación, la red declaraba solo el 10 por ciento de la capacidad real de cada carro-tanque de ferrocarril. Reportaban alrededor de 10 mil litros cuando en realidad transportaban hasta 110 mil", informó.

Las autoridades detectaron transacciones a través de 80 cuentas bancarias por un monto de 3 mil 75 millones de pesos. Además, detectaron mil 386 millones de dólares.

Además de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, hay otros cuatro detenidos. Sin embargo, hay otras 21 personas que cuentan con orden de aprehensión y que están siendo buscadas por la autoridad.