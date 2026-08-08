Guadalupe “N” detenida en CDMX por presunta relación con red de contrabando de hidrocarburos

La Fiscalía General de la República (FGR), informó por medio de un comunicado la detención de Guadalupe "N", quien presuntamente estaría relacionada con una red criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos. La mujer fue localizada en la colonia Chapultepec Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX).

Hasta el momento sube la cifra de detenidos; ocho ya fueron vinculados a proceso.

Detienen a mujer relacionada con red de contrabando de hidrocarburo

Guadalupe "N" fue localizada y detenida, en la colonia Chapultepec Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX. La mujer fue puesta a disposición de las autoridades judiciales.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, en cumplimiento de Estrategia Nacional contra la Extradicción ilegal, Robo y demás delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburo, en julio del año pasado (2025), fueron localizados 33 ferrotanques abandonados en los alrededores del municipio Ramos Arizpe, Coahuila.

La FGR, en coordinación con la SSPC, la AIC, Defensa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Pública del Estado de Coahuila, con apoyo de Pemex, llevaron a cabo la toma de muestras donde determinaron la presencia positiva de hidrocarburos.

Continuando con las investigaciones, construyeron el esquema de operación de una red criminal de contrabando de combustible, en vías férreas, que funcionaba por medio de empresas fachada en las que participaban operadores logísticos, agentes aduanales y esquemas financieros con presunta complicidad de servidores públicos.

El combustible ilegal era mezclado con producto legal para dificultar su identificación y distribuirlo en el mercado para su venta.

"El trabajo de inteligencia y coordinación institucional que llevó a cabo esta Fiscalía permitió identificar una probable red de contrabandistas ferroviarios que usaban cargamentos declarados ante las autoridades con volúmenes muy inferiores a lo que transportaban, o que declaraban que se trataba de otros productos para evadir el pago de impuestos", menciona la FGR en el comunicado.

