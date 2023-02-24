CDMX: El Paseo Nocturno en bicicleta está de vuelta; rutas, eventos y más

¿Listo para la primera rodada nocturna del 2023? El Paseo Nocturno en bicicleta regresa a la CDMX para celebrar el Día del Amor y la Amistad, donde los enamorados en compañía de Cupido podrán recorrer los lugares más emblemáticos de la capital del país.

La cita es el próximo sábado 25 de febrero, en punto de las 19:00 a 23:00 horas, desde la Plaza Tlaxcoaque hasta la Fuente de Petróleos, recorrido que podrás realizar en bicicleta, patines o a pie, sea cual sea tu preferencia, así como disfrutar por cerca de 20 kilómetros, la vista de monumentos como:



La Fuente de los Petróleos

La Glorieta de la Diana Cazadora

La Columna de la Independencia

El Palacio de Bellas Artes

Paseo Nocturno en bicicleta 2023: habrá biciescuela, música en vivo y más|Twitter/MIBiciCDMX

No hay excusa para no participar en la primera rodada de la capital del país 2023, porque habrá préstamo de bicicletas a partir de las 19:00 horas en la Glorieta del Ahuehuete, como requisito solo necesitará una identificación oficial y listo.

¿Cuál será la ruta del Paseo Nocturno en Bicicleta de CDMX?

De acuerdo a la Secretaría de Movilidad, la ruta del recorrido programado para el último fin de semana del mes de febrero en CDMX, es la siguiente:



La Fuente de Petróleos

La Glorieta de La Diana Cazadora

La Columna de la Independencia

El Palacio de Bellas Artes

Avenida Juárez

Cruzando por las calles de López, Venustiano Carranza, 5 de Febrero, Plaza Tlaxcoaque y el Zócalo capitalino. ¡Recuerda! Se podrá ingresar a la Primera Sección del Bosque de Chapultepec de 19:00 a 22:30 horas.

Esta es la Ruta del Paseo Nocturno en CDMX|Twitter/LaSEMOVI

Además, el Paseo Nocturno en bicicleta de CDMX contará con servicio mecánico, servicio médico y sanitarios. Todo lo necesario para que los asistentes puedan disfrutar al máximo de su recorrido por la capital del país.

Estas son las actividades del primer Paseo Nocturno en bicicleta 2023

El Paseo Nocturno en bicicleta no será el único atractivo del recorrido, ya que el Gobierno de la CDMX tiene planeadas otras actividades para quienes deseen asistir, como:



Música y danza activarán su cuerpo con las clases de “Baile fitness” que impartirá la Dirección de Promoción de la Salud de Servicios de Salud Pública de la Secretaría de Salud (SEDESA): en la Columna del Ángel de la Independencia de las 19:00 a las 22:30 horas.

Música de los Djs Lizarraga y Mr. Flow en la esquina de Dr. Mora y Juárez (Alameda Central) de las 19:00 a las 22:45.

Estas son las actividades del Paseo Nocturno en bicicleta de la CDMX|Twitter/MIBiciCDMX

Metro y Metrobús se unen a Paseo Nocturno en bicicleta

La Red de Movilidad Integrada se unirá en apoyo a los asistentes, ofreciendo diferentes alternativas de transporte, en la que los usuarios podrán trasladar su bicicleta en punto de las 17:00 horas hasta el cierre:



Metro CDMX: De 17:00 horas hasta el cierre del servicio.

Trolebús y Tren Ligero: A partir de las 17:00 horas en adelante.

Metrobús: Desde las 17:00 horas en adelante.

Cablebús: Desde que inicia el servicio.