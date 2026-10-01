VIDEO | ¿Sismo o rayo? Potente estruendo sacude el Valle de México y aparece en sismógrafos

Si estabas en la Ciudad de México y cerca de las 16:56 horas escuchaste un estruendo particularmente fuerte, probablemente volteaste a buscar una explicación y es que, más allá del susto, esta vez ocurrió algo poco común: la descarga de un rayo fue detectada incluso por sensores utilizados para registrar movimientos sísmicos.

El fenómeno ocurrió en el centro-poniente del Valle de México y produjo una potente onda acústica que fue escuchada en distintas zonas de la capital.

La señal generada por el rayo quedó registrada en un sismógrafo RaspberryShake ubicado en la alcaldía Benito Juárez. Casi al mismo tiempo, un sistema experimental de detección reportó lo que parecía ser un posible microsismo en la zona de Mixcoac.

Por unos minutos, la señal de un fenómeno ocurrido en el cielo terminó pareciendo, en los sensores, algo que normalmente asociamos con el movimiento de la tierra.

⚡️Amigos de la #CDMX, ¿percibieron ese estruendo?



A las 16:56 h [centro de MX] se produjo un #rayo en el centro-poniente del Valle de México, con una alta corriente eléctrica (descarga de energía) tal que derivara una potente onda acústica que fuese escuchada en varias zonas de… pic.twitter.com/Buml32zZ0N — SASSLA (@SasslaMx) September 30, 2026

¿Tembló en Mixcoac? Esto es lo que se sabe

De acuerdo con la información proporcionada por Sismo Alerta Mexicana, no se trató de un movimiento telúrico, la organización explicó que la señal correspondió a la descarga eléctrica de un rayo que fue captada por sismógrafos cercanos.

El episodio comenzó cuando SkyAlert publicó a las 16:56:17 horas un aviso sobre un “posible sismo local” con detección en Mixcoac, el propio mensaje incluía una precisión importante, que se trataba de un desarrollo experimental sujeto a errores.

El sistema había detectado la señal prácticamente de manera simultánea en varios sensores, por lo que inicialmente la interpretó como un posible movimiento local.

Al poco tiempo, Sismo Alerta Mexicana señaló que el registro correspondía al rayo ocurrido en el poniente de la Ciudad de México y no a un nuevo microsismo y ahí está lo más curioso de todo: el estruendo que muchas personas escucharon y la señal que apareció en los sensores tenían el mismo origen, era lad escarga eléctrica que alcanzó niveles altos.

La descarga produjo una onda acústica suficientemente potente para que el estruendo fuera percibido en varias zonas de la Ciudad de México y, al mismo tiempo, su señal quedó registrada por un sismógrafo RaspberryShake instalado en Benito Juárez.

¿Qué tan probable es que te caiga un rayo?

El episodio también vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que aparece cada vez que una tormenta eléctrica sorprende a la capital: ¿qué tan probable es que una persona sea alcanzada por un rayo?

De acuerdo con los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocidos como CDC, la probabilidad de que una persona sea alcanzada por un rayo es menor a una entre un millón.

Los datos proporcionados señalan además que los hombres tienen una probabilidad 5 por ciento mayor que las mujeres de ser alcanzados y que una parte importante de las personas afectadas son hombres de entre 15 y 35 años.