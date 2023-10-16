Celular salva la vida a joven en un fuego cruzado durante asalto en San Luis Potosí

Gracias a su teléfono celular, una joven mujer salvó la vida al encontrarse en el estacionamiento de una plaza comercial en la capital de San Luis Potosí cuando dos delincuentes intentaron robarle a un hombre que acababa de retirar dinero del banco el pasado viernes 13 de octubre y se suscitó una balacera.

Resulta que el escolta de la víctima de robo, disparó a los ladrones y en el fuego cruzado la joven que hablaba por celular recibió una bala perdida que impactó en el aparato, que le salvó la vida.

Ella fue trasladada a un hospital para su atención pero resultó con heridas menores, sin embargo el celular terminó destrozado.

Escolta frustra robo y mata a un asaltante

El viernes 13 de octubre, se difundieron imágenes de un asalto registrado al interior de un banco ubicado en la Plaza Chapultepec, en San Luis Potosí.

Un elemento de seguridad privada habría logrado frustrar el robo al accionar su arma de fuego en contra de los dos presuntos delincuentes.

Los asaltantes arribaron en una motocicleta durante las primeras horas del día; sescendieron y se acercaron a la zona de los cajeros del banco, donde intentaron asaltar a un individuo que acababa de sacar dinero; sin embargo, uno de sus acompañantes, identificado inicialmente como su escolta, intervino y disparó contra los ladrones.

Uno de ellos cayó abatido al interior del banco, justo en la puerta, mientras que el otro logró escapar herido. De igual forma, se reportó que dos personas más resultaron heridas por el fuego cruzado; sin embargo, ninguna tuvo lesiones de gravedad,uno de ellos la joven que salvó la vida gracias a su teléfono celular.

Se difundieron videos del momento del asalto, en donde se puede ver cómo se acercan los dos criminales al banco para efectuar el asalto.

Corren en los últimos metros e interceptan a la víctima; sin embargo, tras unos segundos intentan salir corriendo y se ve cómo uno logra escapar, mientras que el otro cae justo en la puerta.