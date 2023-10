VIDEO: Investigan asalto y abuso sexual contra una joven en San Luis Potosí

Una joven de 26 años fue victima de un asalto y violación la noche del jueves 6 de octubre en la calle Bugambilias ubicada en la colonia Jacarandas, en San Luis Potosí.

Estos hechos ocurrieron cuando la mujer se dirigía a una cita con su fisioterapeuta y fue abordada por dos individuos a bordo de una motocicleta.

Uno de los asaltantes no se quedó conforme con las pertenencias, pues obligó a la mujer a tener relaciones sexuales en plena vía pública.

El sujeto, al parecer armado, amenazó a la joven en varias ocasiones.

Joven denuncia abuso sexual en San Luis Potosí

De acuerdo con la información proporcionada por la víctima en sus redes sociales, el individuo le comentó: “te me haces antojable y empezó a decirme que lo bese, posteriormente me dijo que quería quitarme la licra y si no accedía me iba a matar”.

La joven comentó que el hombre la forzó no solo a besarlo sino también la tocó en contra de su voluntad.

Fue gracias a un automovilista que pasó por el lugar, que la joven pudo liberarse de su victimario y realizó la denuncia en redes sociales, al respecto las autoridades correspondientes declararon que conocen el caso.





Miguel Gallegos, vocero de seguridad indicó que “hay dos reportes al 911, ayer aproximadamente poco antes de las 8 de la noche, para dar a conocer este caso, hay avances importantes hoy y de acuerdo a lo que es Fiscalía nos comenta ya hay avances que ya se ubica el presunto agresor, se tiene contacto con la chica, porque no existe una denuncia ante la Fiscalía General del estado de manera formal”.

Por su parte la Fiscalía General del Estado informó vía comunicado, que ya inició con la carpeta de investigación correspondiente.

El Fiscal General, José Luis Ruiz Contreras indicó: “Ya iniciamos una carpeta de investigación en cuanto tuvimos conocimiento a través de las redes sociales, ya está policía de investigación ubicando el lugar para identificar, también teniendo contacto con la víctima para continuar con toda la indagatoria”.

Agregó que hasta el momento no hay una denuncia formal por parte de la víctima sin embargo se continuará con la investigación para dar con el paradero de los agresores.