El costo de festejar la patria: Dar el Grito de Independencia en casa este 2026 sale 16% más caro que el año pasado

Organizar la tradicional noche mexicana para celebrar el Grito de Independencia dentro del hogar este año implicará un mayor esfuerzo para el bolsillo familiar y aquí te contamos por qué y cuánto más saldrá el derroche de antojitos.

Dar el Grito en casa sale más caro este 2026: Así subió el costo de la cena patria

De acuerdo con cifras de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), festejar con la familia y los seres queridos en la comodidad de la casa costará un 16% más que el año pasado, al pasar de un estimado de siete mil pesos en 2025 a unos ocho mil 100 pesos para este 2026. Este incremento refleja cómo la cuesta económica se hace presente incluso en las fechas de mayor arraigo popular y convivencia en el país.

¿Cuánto cuestan los platillos y los elementos de la fiesta dentro del hogar?

Poner la mesa del comedor con los platillos típicos y los adornos tricolores requiere hacer cuentas claras antes de ir al mercado o al supermercado. Los montos aproximados que se destinan por cada rubro muestran de manera directa el impacto de la inflación en los ingredientes indispensables de la temporada:



El plato fuerte: Preparar un buen pozole rendidor para recibir a los invitados en la sala o el patio ronda los dos mil 350 pesos.

Preparar un buen pozole rendidor para recibir a los invitados en la sala o el patio ronda los dos mil 350 pesos. Los antojitos: Unas clásicas tostadas de pata se calculan en unos 1,265 pesos, mientras que los tradicionales pambazos caseros alcanzan los 1,568 pesos.

Unas clásicas tostadas de pata se calculan en unos 1,265 pesos, mientras que los alcanzan los 1,568 pesos. Bebidas: Entre refrescos, aguas frescas preparadas en casa, cerveza y tequila para brindar, el gasto en bebidas puede elevarse hasta los 3,450 pesos.

Entre refrescos, aguas frescas preparadas en casa, cerveza y tequila para brindar, el gasto en bebidas puede elevarse hasta los 3,450 pesos. Ambiente patrio: La decoración de las paredes y la mesa con banderitas, papel picado y otros motivos mexicanos representa un desembolso aproximado de 690 pesos.

El ingenio mexicano ante el aumento de precios

Ante este panorama donde la cena casera se encarece de forma notoria, muchas familias mexicanas están buscando alternativas para no dejar pasar la fecha sin dejar de lado la tradición así que te dejamos unos tips para disfrutar de la noche mexicana.

Una de las prácticas más comunes es la organización comunitaria a través de la clásica "cooperacha", donde cada invitado aporta un platillo, una guarnición o las bebidas necesarias para disminuir el impacto financiero en el bolsillo del anfitrión.

Aprovechar mercados locales y centrales de abasto: Comprar las verduras, la carne y los chiles secos en mercados tradicionales o centrales de abasto locales reduce de forma considerable el costo total en comparación con las grandes cadenas de supermercados.

De este modo, aunque el costo de la vida y de los insumos básicos continúe al alza, el espíritu de la celebración se adapta a la realidad económica actual, priorizando el encuentro familiar y la convivencia por encima del lujo en la mesa.