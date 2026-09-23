Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

No es censura… hasta que alguien decide qué puedes publicar

Si las nuevas reglas no buscan censurar, vale la pena preguntar por qué la libertad de expresión, los memes y la crítica política están en medio de la discusión.

Por: Alejandro Villalvazo

Y hay que tener mucho cuidado, porque cuando una ley necesita que el Gobierno explique una y otra vez que no es censura, entonces es censura.

¿De verdad no es censura?

Y hoy tuvo que salir otra vez el más mentiroso de los mentirosos, el detector de mentiras, a explicar que los memes, las parodias y las críticas al Gobierno no son censura; que las modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor no son en contra de la gente, sino en contra de los proveedores de las plataformas donde ustedes publican.

Así o más mañosos.

Pero ahí no para la censura.

Y por eso los mafiosos de la casa le quieren meter mano a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y a la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, como ya le metieron.

Ojo: esa ley contempla hasta cárcel para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica, dominios o signos oficiales de cualquier nivel de gobierno.

Eso es lo que dice el Gobierno.

La libertad de expresión no debería depender de un funcionario

Respuesta muy rápida: la libertad de expresión no debería depender de que un funcionario decida qué es broma, qué es crítica y qué o quién quiso engañar.

Si no quieren censurar, entonces escríbanlo con todas sus letras.

Periodismo, sátira, caricatura y crítica política quedan en otro cajón.

Pero no, no lo ponen así.

Por eso opino que, en una democracia, si un gobierno le tiene más miedo al meme, a la sátira y a la crítica que a la corrupción...

Entonces el problema nunca fue la crítica.

Tags relacionados
Reformas