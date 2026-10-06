“Quieren callar a los mexicanos”: PAN lanza alerta por decreto sobre redes sociales

¡El PAN se declaró en alerta! Esto tras la emisión de un decreto del Gobierno federal relacionado con el retiro de contenidos violentos de las redes sociales.

Este lunes, el el partido pidió revisar con cuidado el alcance del documento, ante la preocupación de que las nuevas disposiciones puedan terminar afectando la difusión de información sobre los hechos violentos que ocurren diariamente en México.

PAN acusa intento de controlar la conversación pública en redes

La advertencia se suma a la discusión sobre las nuevas reglas para los contenidos que circulan en plataformas digitales, en un momento en el que también existe polémica por las sanciones contempladas en la llamada “Ley Antimemes”.

Desde la oposición, el planteamiento es que combatir la violencia en internet no debe confundirse con impedir que se conozcan o difundan noticias relacionadas con hechos violentos.

Juan Pablo Colin, integrante del PAN, cuestionó las medidas y acusó al Gobierno de Morena de buscar controlar la conversación pública bajo el argumento de reducir la violencia en redes sociales.

“Es el tercer paso para callar a todos los mexicanos”, declaró el panista.

Colin sostuvo que el Gobierno no soporta los cuestionamientos ni las críticas y afirmó que, si realmente se pretende combatir la violencia, las autoridades deberían concentrarse en perseguir a los delincuentes.

PAN pide revisar el alcance del decreto

La principal preocupación expresada por el PAN está relacionada con los límites que pueda establecer el decreto para las plataformas digitales.

El partido insiste en que debe revisarse que el documento no termine restringiendo la difusión de noticias sobre hechos violentos. La diferencia, en este caso, está en determinar qué contenidos deben retirarse de las redes y cuáles forman parte de la información que se publica sobre acontecimientos que ocurren en el país.

La postura de la oposición es que una medida planteada para reducir contenidos violentos no debería convertirse en una herramienta para limitar la información que llega a los usuarios.

¿Qué conductas sanciona la llamada “Ley Antimemes”?

Otro de los puntos que forma parte de esta discusión es el nuevo artículo 403 Bis, que contempla sanciones relacionadas con el uso de elementos que pertenecen a instituciones públicas.

De acuerdo con el texto proporcionado, puede sancionarse a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial perteneciente a instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, ante esto es importante precisar que utilizar alguno de estos elementos no bastaría para configurar un delito.

El propio artículo establece que esos elementos deben emplearse con el propósito de inducir al error o engaño sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático u otra actuación atribuible a una institución pública.

Las sanciones que contempla el artículo 403 Bis

El artículo establece una pena de uno a cinco años de prisión para las conductas señaladas, además de una multa de mil a 10 mil UMA.

Con los valores de 2026 señalados en la información proporcionada, esa sanción económica va de 117 mil 310 pesos hasta un millón 173 mil 100 pesos.