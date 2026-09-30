Sátira y libertad de expresión bajo amenaza: Minuto a minuto del debate por la ley antimemes en el Senado

El Pleno del Senado de la República arrancó formalmente la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. La propuesta, rebautizada por la opinión pública y organizaciones civiles como la "ley anti memes o parodias", ha encendido un intenso debate nacional debido a las sanciones y restricciones que impondría sobre el uso de imagen y contenidos satíricos en redes sociales.

En este momento, las comisiones dictaminadoras presentan el proyecto ante la asamblea antes de abrir el registro de oradores a favor y en contra. Sigue en este liveblog la cobertura en tiempo real con las intervenciones de los grupos parlamentarios, los momentos de mayor tensión en la tribuna y el conteo de votos de este debate legislativo.