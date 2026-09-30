Sátira y libertad de expresión bajo amenaza: Minuto a minuto del debate por la ley antimemes en el Senado
¿Cárcel y multas por memes? Arranca el debate en el Pleno por la reforma a la Ley de Propiedad Industrial. Sigue la sesión en directo.
El Pleno del Senado de la República arrancó formalmente la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. La propuesta, rebautizada por la opinión pública y organizaciones civiles como la "ley anti memes o parodias", ha encendido un intenso debate nacional debido a las sanciones y restricciones que impondría sobre el uso de imagen y contenidos satíricos en redes sociales.
En este momento, las comisiones dictaminadoras presentan el proyecto ante la asamblea antes de abrir el registro de oradores a favor y en contra. Sigue en este liveblog la cobertura en tiempo real con las intervenciones de los grupos parlamentarios, los momentos de mayor tensión en la tribuna y el conteo de votos de este debate legislativo.
Debate minuto a minuto en el Senado por la reforma a la Ley de Propiedad Industrial o "Ley antimemes"
Presentan proyecto de decreto en el pleno
Representantes de las comisiones dictaminadoras toman la palabra en el Pleno para presentar el proyecto de decreto que modifica la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Argumentan la necesidad de proteger los derechos de autor e imagen, mientras legisladores de oposición preparan reservas contra lo que califican como un intento de censura digital.