Claudia Sheinbaum afirma que Central de Abasto funciona con normalidad tras incendio en Iztapalapa

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, realizó una visita la mañana de este viernes 07 de abril de 2023 la zona aledaña a la Central de Abasto, alcaldía Iztapalapa, específicamente a la altura del Eje 5 Sur y la calle Cazuelas, tras el incendio registrado.

Fue durante la noche del pasado jueves 06 de abril de 2023 cuando se registró el incendio. Por su parte, Claudia Sheinbaum, reportó cerca de la 1:00 de la mañana que el incendio se encontraba controlado gracias a todo el equipo de emergencias. A las 6:31 horas, afirmó que la Central de Abasto se encontraba funcionando con normalidad.

Este viernes, la jefa de Gobierno explicó que alrededor de 100 pipas se utilizaron para extinguir el incendio y afirmó que no se trató de ninguna extorsión y que el fuego quedó extinguido desde la noche, por lo que no hay riesgo de que ocurra de nuevo.

Los #BomberosCDMX laboran en el #incendio registrado en la zona de la #CentralDeAbasto, en #Iztapalapa



Hasta el momento no hay reporte de víctimas. pic.twitter.com/TXA6Y2Jakp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 7, 2023

Reunión con locatarios afectados en Central de Abasto, Iztapalapa, tras incendio

Claudia Sheinbaum dio a conocer que hay cerca de 356 participantes que se reunirán tras el incendio en la Central de Abasto, en Iztapalapa. En ese sentido, afirmó que serán reubicados para que puedan trabajar y se prevé una reunión con ellos para poder apoyarlos.

Incendio en Central de Abasto, Iztapalapa, del jueves 06 de abril 2023

La jefa de Gobierno dio a conocer que el incendio comenzó a las 19:12 horas y fue controlado a las 00:39 horas; sin embargo, el cuerpo de bomberos y otros cuerpos de emergencia se encontraron trabajando más tiempo.

La superficie total del mercado de envases vacíos, nombre del lugar de la Central de Abasto, donde se reciclan cajas de cartón y de madera, es de alrededor de 13 metros cuadrados y el área afectada fue de 5 mil 640 metros cuadrados.

No hubo ninguna persona lesionada, solo dos bomberos por inhalación de humo y cuatro personas por crisis nerviosa. Algunos vehículos resultaron calcinados. En ese sentido, Claudia Sheinbaum dio las gracias al apoyo que tuvieron de las distintas alcaldías para poder controlar el fuego.