Central nuclear de Zaporiyia está cerca de la catástrofe: Zelenski

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró el lunes 5 de septiembre que un nuevo corte de energía que conectaba a la central nuclear de Zaporiyia con la red nacional puso a la planta, por segunda vez, a un paso de una catástrofe.

Zelenski dijo que los responsables eran los nuevos bombardeos rusos. "De nuevo -ya por segunda vez- por culpa de la provocación rusa, la central de Zaporiyia está a un paso de una catástrofe radiactiva", dijo en su videomensaje nocturno.

Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de bombardear los alrededores de la central de Zaporiyia, la mayor instalación nuclear de Europa.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo que la línea eléctrica de reserva había sido cortada para extinguir un incendio antes de presentar su informe sobre la situación en la planta el martes.

"El bombardeo del territorio (de la planta) significa que al Estado terrorista no le importa lo que diga el OIEA, no le preocupa lo que decida la comunidad internacional", dijo Zelenski.

El OIEA está elaborando un informe después de que sus inspectores cruzaron la línea del frente la semana pasada para llegar a la instalación en peligro, que Ucrania y Rusia se han acusado mutuamente de bombardear, con el riesgo de una catástrofe nuclear.

Dos expertos del OIEA se quedarán por tiempo indefinido en la central nuclear de Zaporiyia. El OIEA ha descrito su misión como de carácter técnico.

#Ukraine informed IAEA that a back-up power line between #Zaporizhzhya NPP & a thermal power station was deliberately disconnected to extinguish a fire. The line was not damaged & for safety #ZNPP is receiving electricity from its sole operating reactor. https://t.co/leL4knrZWn pic.twitter.com/UuACtl6d4k — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 5, 2022

Central nuclear Zaporiyia sin energía

Energoatom, la empresa encargada de adminsitrar cuatros centrales nucleares en Ucrania, incluída Zaporiyia, informó que se desconectó el último bloque de reactores en funcionamiento de la central nuclear de Zaporiyia de la red de Ucrania después que los bombardeos rusos interrumpieran las líneas eléctricas el lunes.

"Hoy, como resultado de un incendio causado por los bombardeos, (la última línea de transmisión en funcionamiento) fue desconectada", dijo Energoatom en un comunicado en Telegram el lunes. Como resultado, la unidad (del reactor) número 6, que actualmente abastece las necesidades propias (de la planta), fue descargada y desconectada de la red", dijo el comunicado.

El territorio de la central nuclear ha sido bombardeado con regularidad durante el último mes, mientras Kiev y Moscú han intercambiado las culpas.

Dos reactores de la central, el quinto y el sexto, siguen en funcionamiento, pero están desconectados de la red. Han sufrido repetidas desconexiones debido a los bombardeos de los últimos quince días.

La central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, fue capturada por Moscú en marzo, pero sigue siendo operada por el personal de la empresa nuclear estatal Energoatom.