Equipo del OIEA inspecciona central nuclear de Zaporiyia en Ucrania

El jefe de la Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) visitó este jueves la central nuclear de Zaporiyia en Ucrania para realizar una inspección sobre las condiciones de la planta, tras ser desconectada de la red eléctrica del país.

Rafael Grossi, jefe de la OIEA, aseguró que los expertos acudirán continuamente para conocer cómo se encuentra la central nuclear y tranquilizar a los habitantes, quienes temen una explosión.

Tanto Rusia como Ucrania informaron que se sienten preocupados por un posible desastre de radiación como resultado de los bombardeos en la central nuclear de Zaporiyia, y de los cuales las dos partes se culpan mutuamente.

“Vamos a tener una presencia continua allí en la planta con algunos de mis experto”, con la intención de realizar una evaluación imparcial neutral y sólida sobre lo que está sucediendo en el lugar, dijo Grossi.

“Me preocupé, me preocupo y seguiré preocupándome por la planta hasta que tengamos una situación que sea más estable, que sea más predecible”, agregó.

I am finishing my first visit to #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.@IAEAorg is here to stay and will maintain a continued presence at #ZNPP. pic.twitter.com/k4zO3IMe2I — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 1, 2022

La misión del OIEA, encabezada por el jefe de la agencia, Rafael Grossi, está compuesta por expertos de 10 países, excepto Rusia y Ucrania.

El equipo tardará unos días en llevar a cabo la misión. Los expertos hablarán con el personal de la central y realizarán un informe. El OIEA también planea establecer una presencia permanente en el sitio.

Residentes muestran daños en la central nuclear de Zaporiyia

Los residentes locales presentaron a Grossi una petición y documentación de los daños causados por los bombardeos en la zona.

El Ministerio de Defensa ruso dijo en un comunicado el mismo día que la artillería ucraniana bombardeó las instalaciones de la central nuclear de Zaporiyia y la aldea de Vasilyevka que la rodea, con cuatro proyectiles que explotaron a una distancia de 400 metros de la unidad de energía No.1 de la planta.

Desde los primeros días del conflicto entre Ucrania y Rusia, la central nuclear fue controlada por tropas de Moscú, pero operada por personal ucraniano.