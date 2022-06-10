Al menos tres personas resultaron heridas durante un tiroteo registrado en la zona de restaurantes de un centro comercial en Carolina del Norte, Estados Unidos.

La policía de Gastonia, Carolina del Norte, informó que recibieron una llamada de emergencia alrededor de las 12:16 horas, en la que reportaron disparos en el centro comercial.

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GPD investigating shooting inside Eastridge Mall on N New Hope Rd.

Preliminary info 2 possibly 3 persons shot.



Heavy police presence at mall. Avoid mall area if possible. There is NO active threat.



Updates posted as info is confirmed



Call rcvd at 12:10pm pic.twitter.com/YzYhzkuiqV — Gastonia Police (@GPDNC) June 10, 2022

Por ello, los policías de Carolina del Norte acudieron al centro comercial para atender la emergencia, donde encontraron tres personas heridas, ninguna con lesiones de gravedad, no obstante fueron trasladadas a un hospital cercano para ser atendidas.

Las autoridades indicaron que no hay ningún sospechoso detenido por el tiroteo registrado este viernes en Carolina del Norte, pero que lograron ver a un hombre que corrió hacia un bosque cercano, por lo que continuarán investigando.

La policía indicó que el centro comercial de Carolina del Norte se encuentra cerrado debido al tiroteo, por lo que solicitó a las personas mantenerse alejadas de la zona.

Debido al tiroteo se registró una fuerte presencia policial en el Eastridge Mall a lo largo de N New Hope Road cerca de la Interestatal-85.

Tiroteo en centro comercial de Maryland, EU

Otras tres personas resultaron lesionadas durante un tiroteo en un centro comercial en Temple Hill, en Maryland, este viernes. El tiroteo ocurrió en un restaurante del lugar.

La Policía del condado de Prince George’s informó que los heridos fueron dos mujeres y un hombre quien se encuentra en estado dleicado, por lo que los tres fueron trasladados a un hospital de la zona.

We are on scene of a shooting at The Shops at Iverson in Temple Hills. Prelim: three victims have been transported with what are believed to be non-life-threatening injuries. There is no active shooter. We are actively working to identify the suspect(s) who fled the scene. — PGPDNEWS (@PGPDNews) June 10, 2022

De acuerdo con las autoridades, hay más de un sospechoso acusados de iniciar el tiroteo en el centro comercial de Maryland. Los atacantes lograron escapar del lugar, por lo que la policía investiga el caso.

Los dos tiroteos en centros comerciales de Estados Unidos ocurrieron un día después del ataque con arma de fuego en una fábrica ubicada en el norte de Maryland dejó tres muertos y el tirador herido, informaron autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, el autor del tiroteo abrió fuego en la fábrica de Columbia Machine Inc, que se ubica en Smithsburg. Maryland.