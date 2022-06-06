Seis personas mueren en tiroteos este domingo en Estados Unidos

Al menos seis personas murieron y más de 25 resultaron heridas en tiroteos masivos en Pensilvania y Tennessee, informó el domingo la policía, en los últimos casos de violencia con armas de fuego en Estados Unidos, tras las recientes masacres en Texas, Nueva York y Oklahoma.

Varios tiradores abrieron fuego en la concurrida South Street de Filadelfia, una zona llena de bares y restaurantes, poco antes de la medianoche del sábado. Dos hombres y una mujer murieron, según las autoridades, dos de los muertos y la mayoría de los heridos, si no todos, eran transeúntes inocentes.

Un video de vigilancia muestra a la gente en una calle corriendo en pánico en los últimos momentos de la grabación de 22 segundos, presumiblemente después de los disparos.

Asimismo, en Chattanooga, Tennessee, se produjo un tiroteo después de la medianoche del sábado mientras la gente disfrutaba de la ciudad.

En el tiroteo de Chattanooga, tres personas murieron y 14 sufrieron heridas de bala, según las autoridades, que añadieron que dos personas murieron por heridas de bala y una persona murió a causa de las lesiones sufridas tras ser atropellada por un vehículo mientras huía del lugar.

Tres víctimas resultaron heridas cuando intentaban huir y fueron atropelladas por vehículos, dijeron las autoridades de Tennessee, y añadieron que varios de los heridos seguían en estado crítico.

No hay sospechosos detenidos en ninguno de los dos tiroteos.

"The surge in gun violence that we've seen across the nation -- and here in Philadelphia -- makes me not just heartbroken, but angry," Philadelphia Mayor Jim Kenney said. https://t.co/mg1Iy3MeM0 — CNN (@CNN) June 5, 2022

Más tiroteos en EU

En otro tiroteo en las primeras horas del domingo, tres personas murieron en Saginaw, Michigan, según la policía de Saginaw.

Los incidentes se produjeron tras los recientes tiroteos en los que murieron 10 personas en una tienda de comestibles de Buffalo, Nueva York, 21 víctimas en una escuela primaria de Uvalde, Texas, y cuatro personas en un edificio médico de Tulsa, Oklahoma.

En lo que va de año se han producido al menos 240 tiroteos masivos en Estados Unidos, según el Gun Violence Archive, un grupo de investigación sin ánimo de lucro. La agrupación define un tiroteo masivo como aquel en el que se dispara a al menos cuatro personas, excluyendo al tirador.

La policía de Filadelfia informó de al menos tres incidentes de disparos distintos en el concurrido distrito de ocio de South Street el sábado por la noche, en los que participaron al menos cinco tiradores.

En el único en el que hubo fallecidos, la policía cree que dos hombres se enzarzaron en un altercado físico y empezaron a dispararse mutuamente, y uno de ellos murió por los disparos. Un agente de policía observó al otro tirador disparando contra la multitud y le disparó.

La policía cree que ese tirador fue herido al soltar su arma, pero sin embargo escapó a través de la multitud, dijo la comisaria de policía de Filadelfia, Danielle Outlaw, en una conferencia de prensa.

"Seguimos utilizando todos los recursos disponibles para llegar al fondo de lo que ocurrió, no sólo anoche, sino detrás de esta violencia con armas de fuego en esta ciudad, punto", dijo Outlaw.

El alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, describió el tiroteo como "horrendo, despreciable y sin sentido". Los fallecidos tenían 22, 27 y 34 años, mientras que las edades de los heridos oscilaban entre los 17 y los 69 años.

En Tennessee también hubo varios tiradores. La jefa de la policía de Chattanooga, Celeste Murphy, pidió la ayuda del público, solicitando a cualquier testigo que llamara a una línea de información.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió el jueves al Congreso que prohíba las armas de asalto, amplíe las comprobaciones de antecedentes y aplique otras medidas de control de armas para hacer frente a la serie de tiroteos masivos.

Chris Murphy, un senador demócrata que trabaja en las conversaciones bipartidistas sobre la seguridad de las armas, dijo el domingo que cree que puede aprobarse en el Congreso un paquete que incluya inversiones en salud mental y seguridad escolar y algunos cambios en las leyes sobre armas.