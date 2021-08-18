Por vender certificados de vacunación, farmacéutico iría a la cárcel

Un farmacéutico podría pasar hasta 120 años en la cárcel por vender certificados de vacunación auténticos en una página de comercio electrónico, sin estar autorizado para dicha actividad.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Tangtang Zhao fue arrestado en Chicago, Estados Unidos, por delitos relacionados con la venta de decenas de certificados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

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Según documentos judiciales, entre marzo y abril de este año, el hombre vendió 125 certificados de vacunación de los CDC a 11 compradores diferentes por aproximadamente 10 dólares cada uno.

Zhao, de 34 años, era un farmacéutico con licencia en Illinois y trabajaba en una farmacia que distribuía y administraba vacunas contra Covid-19 en sus sucursales de todo el país, lo que habría permitido que obtuviera los certificados.

Según el Departamento de Justicia, el hombre está acusado de 12 cargos de robo de propiedad del gobierno. Su comparecencia inicial en la corte fue este 17 de agosto ante la juez federal Sheila M. Finnegan del Tribunal del Distrito Norte de Illinois.

Pharmacist Arrested for Selling COVID Vaccination Cards Onlinehttps://t.co/h1xryllY0k — Justice Department (@TheJusticeDept) August 17, 2021

Si es declarado culpable, el farmacéutico enfrentará una sentencia de 10 años de cárcel por cada cargo, es decir, una pena de 120 años, confirmó la autoridad estadounidense.

Farmacéutico habría cometido un delito que genera desconfianza en torno a las vacunas

Kenneth Polite Jr., secretario de Justicia Auxiliar de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, afirmó que las autoridades tomarán en serio este caso y lo investigarán enérgicamente, por tratarse de un delito que contribuye a la desconfianza en torno a las vacunas.

El Departamento de Justicia está comprometido a proteger al pueblo estadounidense de estos delitos durante esta emergencia nacional.

Por su parte, Emmerson Buie Jr., de la oficina local del FBI en Chicago, mencionó que vender certificados de vacunación pone en peligro a millones de personas, ya que podrían sufrir lesiones graves o la muerte.

“Poner un precio tan pequeño a la seguridad de nuestra nación no solo es un insulto para quienes están haciendo su parte en la lucha para detener el Covid-19, sino un crimen federal con graves consecuencias”, agregó.

Mientras que el agente especial Lamont Pugh, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, indicó que robar y vender certificados de vacunación “es imperdonable y no será tolerado” en el país, por lo que Zhao podría pasar 120 años en la cárcel.

“La salud y la seguridad de los ciudadanos es nuestra principal prioridad, y alentamos a las personas a obtener certificados de vacunación de los proveedores médicos que las administran”, concluyó Pugh.

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