En EUA regalarán cerveza si alcanzan 70% de vacunados contra Covid-19

La cervecera Anheuser-Busch informó este miércoles que se unirá al plan para impulsar la inmunización contra el Covid-19 de la Casa Blanca en EUA, por lo que invitará una ronda de cerveza gratis a los estadounidenses mayores de 21 años que ya estén vacunados el próximo 4 de julio, ello si en total se alcanza el 70 por ciento de la población inoculada.

Este nuevo incentivo se une a lo planteado por empresas como Shake Shack, que regala papas fritas a los vacunados, o Krispy Kreme, que ha obsequiado 1.5 millones de donas a personas que han presentado su tarjeta de vacunación.

La cerveza gratis es el incentivo más reciente, respaldado por la Casa Blanca en un intento por acelerar la vacunación contra el Covid-19.

Por su parte, Joe Biden, presidente de EUA, anunció que "queda un mes de acción" para aplicar más dosis antes del 4 de julio, fecha en que se celebra el Día de la Independencia en dicho país.

Una vez que se hizo oficial el nuevo incentivo desde la Casa Blanca, planteado originalmente como un sorteo para mayores de 21 años, en el que se compraría cerveza a las personas que se hayan aplicado al menos una dosis, la cervecera Anheuser-Busch confirmó que "comprará a los estadounidenses mayores de 21 años una ronda de cerveza", una vez que se llegue a la meta del 70 por ciento de vacunados.

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¿Cómo participar por la cerveza gratis?

Esta promoción es válida únicamente para ciudadanos estadounidenses; para acceder a ella, los interesados deben registrarse en una página web que proporcionará 5 dólares (aproximadamente 100 pesos) a las primeras 200 mil personas en llenar el formulario cuando el país llegue a su meta.

En EUA, algunas ciudades y estados han incentivado la vacunación con dinero en efectivo, boletos para eventos deportivos, vacaciones pagadas e incluso sorteos de hasta un millón de dólares.

El plan del presidente Joe Biden es seguir utilizando a las asociaciones del sector público y privado con tal de alentar la vacunación en la población estadounidense.

Hasta el corte del martes pasado, el 62.8 por ciento de la población adulta ha recibido al menos una dosis de las vacunas contra el Covid-19; de ellos, 133.6 millones de personas han completado su esquema de vacunación.

Actualmente, se aplica un promedio menor a las 600 mil vacunas por día, mucho más bajo a las 800 mil dosis administradas diariamente cuando se anunciaron incentivos como rifas, más bajo que las casi dos millones de dosis contra Covid-19 aplicadas a principios de abril.

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