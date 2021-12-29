Con ritual, chamanes de Perú dan sus predicciones para el 2022

Un grupo de chamanes y curanderos realizaron un ritual en el cerro San Cristóbal de Lima, Perú, sobre sus predicciones para el Año Nuevo 2022, entre las que destacan el fin de la pandemia, una crisis en Europa y la unión de los pueblos de América Latina.

En el ritual tradicional, los chamanes realizaron una ofrenda para pedir a la madre naturaleza que el 2022 sea el fin de la pandemia de Covid-19.

Hemos hecho un pacto a la tierra, un ritual para que haya paz en el mundo entero y para que la pandemia se retire de este mundo, que este año se termina.

Los chamanes y curanderos de diversas partes de Perú llegaron al cerro de San Cristóbal para realizar su ritual de predicciones para el año 2022.

"Salud, bienestar para el 2022", piden los chamanes en el cerro de Perú, considerado el más sagrado de Lima, mientras tocan instrumentos de viento.

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Chamanes prevén crisis en Europa durante ritual en Perú

Con pétalos de rosa y al centro el número 2022, los chamanes y curanderos iniciaron su ritual, el cual también incluyó la que consideran la hoja sagrada de coca y el ayahuasca.

En la ceremonia, los chamanes colocaron fotografías de diversos mandatarios como Nicolás Maduro de Venezuela, Joe Biden de Estados Unidos, Vladimir Putin de Rusia, Volodímir Zelenski de Ucrania, incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

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Una de las predicciones de los chamanes para el Año Nuevo 2022 es que en América Latina habrá gobiernos en su mayoría de izquierda, los cuales, aseguraron, velarán por los intereses de las mayorías.

“Va haber una crisis en el lado europeo. En América habrá pensamientos nuevos acerca de los gobiernos, va haber más solidaridad, a las grandes mayorías, tendencias izquierdistas, toda América Latina se va a unir mayormente”.

Mientras que en Europa, aseguraron, se prevé que haya una crisis, aunque destacaron que en el conflicto entre Ucrania y una posible intervención por parte de Rusia no se concretará.

“Hemos hecho la visualización del gobierno ruso a la localidad de Ucrania, hemos visualizado que no se va a realizar la invasión, va haber un acuerdo, eso es lo que va a salir en buenos términos”. declaró uno de los chamanes.