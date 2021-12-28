Predicciones de Nostradamus para 2022 incluyen crisis ambiental

Michel de Notre-Dame, mejor conocido como Nostradamus, escribió en 1555 una serie de predicciones y ante la llegada de un nuevo año, aparece la interrogante de lo que predijo para 2022.

En su libro “Les Prophéties”, el médico y filósofo francés presuntamente predijo episodios relevantes que ocurrirían a lo largo de la historia, entre ellos, el ascenso al poder de Adolfo Hitler.

Existen personas que se dedican a interpretar los textos del alquimista y astrólogo, para saber si en sus más de 353 cuartetas hay predicciones relacionadas con acontecimientos que podrían ocurrir en 2022.

Para el próximo año hay cuatro predicciones que Nostradamus habría plasmado en “Les Prophéties”, la primera está relacionada con el fallecimiento de un líder político.

“La muerte repentina del primer personaje, será cambiado y pondrán a otro en su reino”, dice la profecía, citada por medios internacionales. Uno de los nombres que surgió en torno a esta predicción es el de Kim Jong-Un, líder de Corea del Norte.

¿Cuáles son las otras predicciones de Nostradamus?

En sus predicciones, el filósofo francés señaló que “templos sagrados del tiempo romano rechazarán los cimientos de su fundación”, lo que algunos intérpretes de sus textos relacionan con el Brexit, es decir, la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

|Reuters

En 2022, según los escritos de Nostradamus, el mundo se enfrentará a la inflación, ya que en su libro escribió: “la miel costará mucho más que la cera de las velas; tan alto el precio del trigo”.

Para las personas que interpretan sus textos, la inflación y el hambre en algunas partes del mundo podrían ser consecuencia del cierre de actividades a causa de la pandemia de Covid-19, que a pocos días de empezar 2022 sigue activa.

El cambio climático también forma parte de las predicciones que Nostradamus habría hecho para el siguiente año, ya que parte de sus escritos se han relacionado con la crisis ambiental que vive el mundo.

“Como el sol, la cabeza sellará el mar resplandeciente, los peces vivos del Mar Muerto casi hervirán”, esas líneas se consideran predicciones de lo que el calentamiento global podría hacer en los mares: aumentar su nivel por el derretimiento de los polos.

