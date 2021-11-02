Champions League: partidos de la jornada 4, Messi es baja
La jornada 4 de la Champions League inicia hoy y destacan los partidos del Barcelona ante el Dinamo y la ausencia de Messi en el PSG.
La jornada 4 de la Champions League de la UEFA se jugará este martes 2 y miércoles 3 de noviembre y así es como quedaron los horarios de los esperados encuentros en los que para sorpresa de muchos Leo Messi estará ausente.
De entrada, el París Saint Germain (PSG) dejó fuera de la plantilla al delantero argentino del juego ante RB Leipzig, pero Kylian Mbappé entró en el equipo.
Messi había salido cojeando durante la victoria por 2-1 sobre el Lille en la Ligue 1 el viernes y no fue incluido en la lista de 21 miembros convocados el martes para el partido del Grupo A de la Champions League.
El argentino había sido sustituido por Mauro Icardi en el partido del viernes después de haberse perdido un entrenamiento el día antes por un problema muscular
El PSG lidera el Grupo A con siete puntos en tres partidos, mientras que el Manchester City es segundo con seis. El Club Brujas tiene cuatro, mientras que el Leipzig aún no ha sumado.
The trip to Leipzig on Wednesday is the first of 5️⃣ matches in November 🗓— Paris Saint-Germain (@PSG_English) November 1, 2021
🔴🔵 #AllezParis
Equipos buscarán su pase a octavos de la Champions League
En la jornada 4 de la Champions League, el Bayern Múnich y la Juventus intentarán sellar el martes el pase a octavos, mientras que el Barcelona buscará seguir vivo en la máxima competición continental.
¿Cuándo y a qué hora son los partidos de la jornada 4?
Martes 2 de noviembre
- Malmo vs. Chelsea 11:45 hrs
- Wolfsburg vs. RB Salzburg 11:45 hrs
- Villarreal vs. Young Boys 14:00 hrs
- Juventus vs. Zenit 14:00 hrs
- Sevilla vs. Lille 14:00 hrs
- Bayern vs. Benfica 14:00 hrs
- Dinamo Kiev vs. FC Barcelona 14:00 hrs
- Atalanta vs. Manchester United 14:00 hrs
Miércoles 3 de noviembre
- Real Madrid vs. Shakhtar 11:45 hrs
- Milan vs. Porto 11:45 hrs
- Liverpool vs. Atlético de Madrid 14:00 hrs
- RB Leipzig vs. PSG 14:00 hrs
- Manchester City vs. Brujas 14:00 hrs
- Sheriff vs. Inter de Milán 14:00 hrs
- Borussia Dortmund vs. Ajax 14:00 hrs
- Sporting Lisboa vs. Besiktas 14:00 hrs
Matchday 4 🔜— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 1, 2021
🔮 Who will win this week?#UCL
El futuro del Barcelona se define en la jornada 4
Durante la jornada 4 de la Champions League, el Barcelona, que se sitúa tercero con 3 puntos sin Messi, jugará su futuro en Kiev ante el Dinamo, cuarto con tan sólo un punto.
Tras la destitución de Ronald Koeman, Sergi Barjuán sólo pudo arrancar el sábado con un empate a un gol en el Camp Nou contra el Alavés en Liga.