Champions League: partidos de la jornada 4, Messi es baja

La jornada 4 de la Champions League de la UEFA se jugará este martes 2 y miércoles 3 de noviembre y así es como quedaron los horarios de los esperados encuentros en los que para sorpresa de muchos Leo Messi estará ausente.

De entrada, el París Saint Germain (PSG) dejó fuera de la plantilla al delantero argentino del juego ante RB Leipzig, pero Kylian Mbappé entró en el equipo.

Messi había salido cojeando durante la victoria por 2-1 sobre el Lille en la Ligue 1 el viernes y no fue incluido en la lista de 21 miembros convocados el martes para el partido del Grupo A de la Champions League.

El argentino había sido sustituido por Mauro Icardi en el partido del viernes después de haberse perdido un entrenamiento el día antes por un problema muscular

El PSG lidera el Grupo A con siete puntos en tres partidos, mientras que el Manchester City es segundo con seis. El Club Brujas tiene cuatro, mientras que el Leipzig aún no ha sumado.

The trip to Leipzig on Wednesday is the first of 5️⃣ matches in November 🗓



🔴🔵 #AllezParis — Paris Saint-Germain (@PSG_English) November 1, 2021

Equipos buscarán su pase a octavos de la Champions League

En la jornada 4 de la Champions League, el Bayern Múnich y la Juventus intentarán sellar el martes el pase a octavos, mientras que el Barcelona buscará seguir vivo en la máxima competición continental.

¿Cuándo y a qué hora son los partidos de la jornada 4?

Martes 2 de noviembre

Malmo vs. Chelsea 11:45 hrs

Wolfsburg vs. RB Salzburg 11:45 hrs

Villarreal vs. Young Boys 14:00 hrs

Juventus vs. Zenit 14:00 hrs

Sevilla vs. Lille 14:00 hrs

Bayern vs. Benfica 14:00 hrs

Dinamo Kiev vs. FC Barcelona 14:00 hrs

Atalanta vs. Manchester United 14:00 hrs

Miércoles 3 de noviembre

Real Madrid vs. Shakhtar 11:45 hrs

Milan vs. Porto 11:45 hrs

Liverpool vs. Atlético de Madrid 14:00 hrs

RB Leipzig vs. PSG 14:00 hrs

Manchester City vs. Brujas 14:00 hrs

Sheriff vs. Inter de Milán 14:00 hrs

Borussia Dortmund vs. Ajax 14:00 hrs

Sporting Lisboa vs. Besiktas 14:00 hrs

Matchday 4 🔜

🔮 Who will win this week?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 1, 2021

El futuro del Barcelona se define en la jornada 4

Durante la jornada 4 de la Champions League, el Barcelona, que se sitúa tercero con 3 puntos sin Messi, jugará su futuro en Kiev ante el Dinamo, cuarto con tan sólo un punto.

Tras la destitución de Ronald Koeman, Sergi Barjuán sólo pudo arrancar el sábado con un empate a un gol en el Camp Nou contra el Alavés en Liga.

