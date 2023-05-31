En Costa Rica presentan iniciativa de ley elaborada por inteligencia artificial

En medio del debate sobre los cambios sociales que ha provocado la inteligencia artificial en el mundo, el poder legislativo de Costa Rica sorprendió esta semana con el anuncio de un proyecto de ley que será presentado ante el Congreso, pero que destaca por haber sido elaborado, en su totalidad, por la herramienta ChatGPT-4.

Así como suena, se trata de la primera iniciativa elaborada por la inteligencia artificial y que tiene, irónicamente, la encomienda de regular este tipo de herramienta en el país centroamericano, pues nació bajo la idea de aprovechar los nuevos recursos tecnológicos que hay en el mundo y aprovecharlos en beneficio de la sociedad costarricense.

Si te preguntas cómo fue que realizaron esta propuesta, los diputados correspondientes a la Comisión de Ciencia y Tecnología redactaron la siguiente petición a la plataforma:

Piensa como abogado y asesor legislativo, utiliza vocabulario técnico y genera una propuesta de ley para regular la inteligencia artificial, teniendo en cuenta la Constitución Política de 1949 de Costa Rica

#EnVivo Conferencia de Prensa Presentación primer Proyecto de Ley Elaborado con Inteligencia Artificial.#AsambleaLegislativaCRhttps://t.co/QR0kc7BBPw — Asamblea Legislativa (@asambleacr) May 30, 2023

Iniciativa de ley de Chat GPT pasará a una comisión antes de ser discutida en el Pleno de Costa Rica

A pesar de que la iniciativa de ley fue elaborada por completo por inteligencia artificial, antes de ser aprobada o rechazada por el Pleno, pasará por una comisión especializada para analizarla, entrevistar a expertos y hacer los cambios que sean necesarios. Entonces será cuando determinen si sube a discusión o no.

Así lo informó Vanessa Castro, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien confirmó la autoría completa de ChatGPT-4 y que sustentó diciendo la inteligencia artificial es "un tema que debemos ver como el futuro que ya está en el presente".

"Tiene que pasar por la comisión respectiva y llevaremos a cabo las consultas necesarias y traeremos a todas las personas que consideramos deben ver sobre el tema".

Costa Rica se defiende por iniciativa hecha con inteligencia artificial

Además de brindar una serie de indicaciones con perspectiva ética a la inteligencia artificial, los diputados que están al frente de la propuesta defendieron a Costa Rica ante el mundo y aseguraron que, "no por ser un país pequeño, debemos sentir que no podemos ser disruptivos", pues de acuerdo con su perspectiva, están abriendo una discusión que será constante en el futuro.

En síntesis, la iniciativa tiene el objetivo de imponer medidas para garantizar la transparencia, privacidad y seguridad de los datos, así como promover la investigación y el desarrollo de métodos y técnicas para aumentar la aplicabilidad de los sistemas de inteligencia artificial, por lo que sería esta propia herramienta la encargada de marcarse límites.