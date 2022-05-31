Checo Pérez seguirá en la F1, firma con Red Bull hasta 2024

Recién salido de su primera victoria en el Gran Premio de Mónaco, la escudería que compite en la Fórmula Uno (F1), Oracle Red Bull Racing anunció que Sergio Checo Pérez ha comprometido su futuro con el equipo con una prórroga de dos años de su contrato actual.

Después de unirse al equipo a finales del año 2020, Checo Pérez ha disfrutado de su temporada más exitosa en la F1 (Fórmula 1) con 190 puntos y el cuarto lugar en general en el Campeonato de Pilotos del año 2021, una temporada que incluyó su victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, además de otros cuatro podios.

El piloto "tapatío" de 32 años, que actualmente ocupa el tercer lugar en el Campeonato de Pilotos, se encuentra en camino de superar lo logrado el año pasado.

Thank you for all the trust and for making me part of this family for two more years! Vamooos!



¡Gracias por toda la confianza y por hacerme parte de esta familia hasta 2024! ¡Vamooos! @redbullracing pic.twitter.com/DCNpUt3WMg — Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 31, 2022

Red Bull renueva a Checo Pérez hasta 2024

Con siete carreras en la temporada 2022, Checo Pérez ha acumulado 110 puntos y cuatro podios, incluida la primera pole position para un piloto de México en el Gran Premio de Arabia Saudita, además de su histórica victoria en el GP de Mónaco, que le convierte en el mexicano más exitoso de la historia de la F1.

Christian Horner, director y CEO de Oracle Red Bull Racing Team, ha señalado que: "Desde que se unió a Oracle Red Bull Racing, Checo ha hecho un trabajo fantástico. Una y otra vez ha demostrado no solo ser un magnífico compañero de equipo, sino que, a medida que su nivel de comodidad ha crecido, se ha convertido en una verdadera fuerza a tener en cuenta en el extremo de la parrilla. Este año ha dado un paso más y la brecha con el campeón del mundo Max se ha cerrado significativamente, como lo demuestra su excelente pole position en Jeddah a principios de este año y por su maravillosa victoria en Mónaco el fin de semana pasado".

Christian Horner, CEO de Oracle Red Bull Racing Team:

Para nosotros, mantener su ritmo, el monoplaza de la carrera y la experiencia fueron una obviedad y estamos encantados de que Checo continúe compitiendo para el equipo hasta 2024. En colaboración con Max, creemos que tenemos un emparejamiento de pilotos que puede traernos los mayores premios de la F1

Por su parte, el piloto mexicano señaló que: "Para mí, esta ha sido una semana increíble, ganar el Gran Premio de Mónaco es un sueño para cualquier piloto y luego seguir eso con el anuncio de que continuaré con el equipo hasta 2024 me hace extremadamente feliz".

Checo Pérez, piloto de F1:

Estoy muy orgulloso de ser miembro de este equipo y ahora me siento como en casa. Estamos trabajando muy bien juntos y mi relación con Max, dentro y fuera de la pista, definitivamente nos está ayudando a impulsar aún más.